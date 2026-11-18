安以軒(左)與夏于喬感情好到現在。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 夏于喬產後獲安以軒親手煮粥餵食，姐妹情深感動落淚；她也分享產後憂鬱、育兒疲累與新戲《晚安，晚安》的拍攝經驗。

台灣女星夏于喬17歲時跟安以軒合作「麻辣高校生」，從此結下深厚姐妹情緣。她剖腹生產後推進恢復室，麻藥剛退還迷迷糊糊，安以軒親煮熱粥過來，還一口一口餵她吃，讓她感動到流淚。事後導演老公林書宇說：「我真的覺得安以軒是愛妳的。」

安以軒老公陳榮煉入獄服刑中，安以軒獨立撫養兒女，淡出幕前多年，今年6月接拍好友A-Lin「一個人」MV，等於復出之路的第一步。夏于喬也超期待好姐妹復出，認為安以軒的狀態非常好，很期待有人找她倆一塊合作。

而生產當下，身為導演的林書宇並未自己跳下去掌鏡，而是想享受當爸爸的感覺，所以夫妻倆特別找了劇照師側拍，無論是看到女兒出生，或是後來看到帶子，他都哭了。

夏于喬坦言有過產後憂鬱期，「一定會有，不是我要不要」，幸好另一位好姐妹劉品言是「學姐」，連產後第幾天情緒會低落都提醒她。夏于喬覺得如果生完再接「晚安，晚安」，詮釋上一定格外不同，「像是想掐先生或是育兒期那種煩躁的感覺」。

在飲控、運動之下，夏于喬已幾近恢復產前體重，自認處女座自我檢視嚴格，就算外人都說她保持良好，她也無法欺騙自己。以前拍戲她不會因為沒吃東西生氣，倒是討厭沒睡飽，偏偏現在每天都睡不飽，因為女兒常在半夜2點醒來，不哭不鬧就笑得很開心，「心很累，但看她笑又好可愛」。

35歲徐鈞浩演大學生不違和，連夏于喬知道他的真實年齡後都驚訝：「看不出來耶。」徐鈞浩笑說，最近剛殺青的也是演25足歲大學生，對於降齡演出頗有把握。而他雖然沒碰過交友軟體，但為戲做功課時請朋友到家裡操作，意外的是「要不就30 秒內掛掉，要不就聊色」。

「晚安，晚安」中，徐鈞浩飾演男大生語睿，夏于喬飾演數日後就要離婚的新手媽媽良妤，網名為「真珠美人魚☆」。兩人在失眠夜因演算法偶然通話，故事再由其中一人的下一通電話延續，串起一個想叫小姐的房客、值夜班的商旅員工、深夜禱告的富太太、汽修廠員工與年輕醫生，最後繞回兩位徹夜未眠的主角。

夏于喬提到自己拍攝的場景大多昏暗，有一次甚至連攝影師都不在機器後方，她形容「有時候不講我都不知道原來鏡頭在這」，拍完、燈亮才發現攝影機一直擺在眼前拍她；也由於自己這次忽略了鏡頭存在，更能在當下做出自然的演出，直呼這拍攝經驗很有趣！徐鈞浩則表示，拍這部片難以察覺鏡頭位置，「只好全身從頭髮到腳趾都要做好準備」，也笑說「語睿床上的娃娃就藏有鏡頭，移動娃娃時，還得留意，不能讓它東倒西歪」。