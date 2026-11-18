蕭敬騰、林有慧（Summer）結婚3年，依然甜蜜蜜。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 蕭敬騰與大14歲妻子林有慧婚後仍各住一處，如今決定砸千萬元翻修豪宅，將單身住宅改成適合兩人與毛小孩共同生活的婚宅。

台灣歌手蕭敬騰 （老蕭）與大他14歲的經紀人妻子林有慧（Summer）結婚3年，夫妻倆感情甜蜜蜜，在公開場合總是毫不避諱大放閃光，不過看似形影不離的兩人，卻傳出婚後竟仍維持「分居」生活，各自擁有私人空間。如今老蕭似乎也察覺這樣的相處模式有些不尋常，決定砸下千萬元翻修豪宅 ，打算與愛妻展開真正的「同居」生活。

老蕭與Summer從工作夥伴升格人生伴侶，2023年登記結婚，隔年舉辦盛大婚禮，他當時深情告白：「六月是夏天、夏天是Summer、Summer是林有慧、林有慧是我老婆。」一度成為經典愛妻金句，婚後兩人更是甜蜜不減，經常在公開場合大方示愛，羨煞不少人。

但據「鏡週刊」報導，兩人婚前就在同一豪宅社區各自置產，但生活空間卻始終涇渭分明。Summer平時洗澡、更衣及處理生活瑣事都在自己家，直到睡覺時間才會前往老蕭住處，這樣的生活習慣一路延續到婚後，夫妻倆等於結婚3年仍各自分居。

報導也指稱，老蕭近期開始覺得，明明已是夫妻，卻仍維持婚前的生活模式，似乎有些說不過去，於是決定斥資上千萬元，重新整修一棟8層樓獨棟豪宅，試圖打造真正屬於兩人的共同生活空間。對此，老蕭稍早也透過經紀公司回應：「是婚後決定重整，今年年初開始裝潢，把單身住宅調整成婚宅，另新增Summer的衣物間和居家辦公書房，還將後院鋪上小草皮，讓毛小孩可以玩耍。」