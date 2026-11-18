閃亮三姊妹是早期的台語電音女團。(本報系資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 「閃亮三姊妹」小妹江珮瑩第4度競選里長，雖無對手仍壓力沉重，二姊江佩珍則因家庭與事業婉拒接棒，也透露小妹長年投入里民服務、生活忙碌。

台語電音女團「閃亮三姊妹」的小妹江珮瑩今年四度挑戰競選里長，選舉尚未揭曉，她已被拱下一屆往上選市議員。二姊江佩珍（小珍）坦言已有人說：「妹妹上去，換妳接里長囉。」結果小珍秒回：「沒辦法哦，我有家庭。」

「閃亮三姊妹」2003年出道，2009年解散，小妹江珮瑩2014年因「閃爸」住院，代父參選桃園市平鎮區平南里里長，首次就順利當選，2018、2022年二度連任，今年挑戰四連霸，大姐江佩云曾在里民服務處幫忙，二姐江佩珍和製作人甯宜文婚後育有一子10歲大，早已退隱江湖。

平南里今年只有江珮瑩登記參選，沒有其他侯選人競爭，但江佩珍透露：「小妹還是給自己很大壓力，瘦到45公斤，穿的是童裝S號，我看腰只有23吋吧。」

講到江珮瑩，江佩珍十分心疼，現在的里長不是只有廣播就好，要做的事情很多，小妹無論颱風、跳電，凌晨、深夜都會接到求助電話，里民燒炭、獨居走了很多天的，她也會同警察親自到場，「媽媽膽子很小，很怕我妹去那些地方，也怕她被電到」。

至於薪水就是4萬5000元，江佩珍嘆：「紅白包都不夠包啊。」其實小妹是三姊妹當中最想結婚生子的，但當初代父參選，與八年男友分手，至今仍是單身，還變成高齡產婦，現在身邊就是一隻愛犬陪伴。

近年流行文藝復興，今年的確有很多邀約，希望重組「閃亮三姊妹」，江佩珍透露全都拒絕了，「留在最美好時候就好」。主要是小妹里長工作很忙，她雖然人會去幫忙助選，但生活重心早就全部放在66歲的老公和10歲兒子，「我沒辦法做到我妹那樣，我有家庭」。大姊很宅至今未婚，主要在陪「閃媽」，小珍說：「爸爸離開對她打擊很大。」

而江佩珍從高中時就開始投身股市，近年交易量破億，每個月幾千萬進出，不諱言早就財富自由。她跟製作人老公退休後，帶著兒子經常出國，「花費超級無敵大」，因為都想給小孩最好的，像今年暑假，三個月就出國四趟，玩到開學前才回國。

江珮瑩（左）今年4度挑戰競選里長，二姊小珍全力支持但心疼。(圖／小珍提供)