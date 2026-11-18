霍建華被問真的沒做過醫美？曝「晚上7點睡」超養生作息
霍建華在Netflix節目中談醫美、作息與過往拚命拍戲經歷，也分享與林心如的相處模式，展現直率幽默的一面。
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霍建華在Netflix節目中談醫美、作息與過往拚命拍戲經歷，也分享與林心如的相處模式，展現直率幽默的一面。
男神霍建華近日登上Netflix 官方單元「真相垃圾桶」，以「不為形象服務，只為真相負責」為宗旨，親自抽出並回答網友的各種辛辣提問。訪談中，霍建華不僅展現直率幽默的一面，自嘲「我有紅過嗎？」，更罕見暢談零醫美保養秘訣、台灣偶像劇黃金年代的拚命往事，以及與製作人老婆林心如的相處之道。
面對網友好奇「霍建華真的沒做過醫美？」他笑著坦言：「真的沒有，因為我很懶惰。」他表示年輕時或許會比較愛漂亮，但現在認為自然就好，平時只靠運動維持狀態。他也意外曝光自己超養生的作息，表示每天大約早上6點起床、晚上7、8點就上床睡覺，平時喜歡到處走走或在公園運動。
被問及「生在台灣偶像劇全盛時期，長得比較帥是錯了嗎？」以及「最紅的時候已經過了吧？」，霍建華先是幽默反問「有紅過嗎？」隨後表示，當年之所以能站穩腳步，絕非只靠外貌條件，而是「工作態度」。他回憶過去拍武俠、戰爭與動作戲時非常拚命，武打、吊鋼絲、騎馬、背文言文都是成為男主角的基本功，在競爭激烈的環境下「誰也不想輸給誰」。
最後被問到「老婆林心如是製作人，會更想合作還是更不想接戲？」霍建華直白表示：「她不會找我去演的，我也不會參加。」因為兩人喜歡的類型與看戲品味、角度截然不同；不過如果是像「華燈初上」那樣需要客串相挺，他絕對「義不容辭」。
他也笑說夫妻倆私下能坐在一起看劇，只是林心如看劇多，自己則偏好老片或電影幕後紀實，且習慣以「導演視角」去觀賞作品。當現場追問未來是否有意嘗試執導筒時，霍建華僅笑回「不知道」，為粉絲留下無限想像空間。
他在「真相垃圾桶」中親自抽題作答，內容涵蓋是否做過醫美、偶像劇時期的成名往事，以及與林心如的夫妻相處與合作態度，整體風格直接又帶點自嘲。 他表示自己沒有做醫美，原因是個性很懶，平常靠運動維持狀態；作息也相當養生，通常早上6點起床、晚上7、8點就睡，喜歡散步與到公園運動。 霍建華坦言夫妻倆在戲劇品味與觀影角度不同，因此平時不太會互相找對方演戲；但若是像《華燈初上》這類需要客串支持的作品，他則表示一定會義不容辭。
精華 FAQ
他在「真相垃圾桶」中親自抽題作答，內容涵蓋是否做過醫美、偶像劇時期的成名往事，以及與林心如的夫妻相處與合作態度，整體風格直接又帶點自嘲。
他表示自己沒有做醫美，原因是個性很懶，平常靠運動維持狀態；作息也相當養生，通常早上6點起床、晚上7、8點就睡，喜歡散步與到公園運動。
霍建華坦言夫妻倆在戲劇品味與觀影角度不同，因此平時不太會互相找對方演戲；但若是像《華燈初上》這類需要客串支持的作品，他則表示一定會義不容辭。
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