霍建華(左)分享與製作人老婆林心如的相處之道。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華在Netflix節目中談醫美、作息與過往拚命拍戲經歷，也分享與林心如的相處模式，展現直率幽默的一面。

男神霍建華近日登上Netflix 官方單元「真相垃圾桶」，以「不為形象服務，只為真相負責」為宗旨，親自抽出並回答網友的各種辛辣提問。訪談中，霍建華不僅展現直率幽默的一面，自嘲「我有紅過嗎？」，更罕見暢談零醫美保養秘訣、台灣偶像劇黃金年代的拚命往事，以及與製作人老婆林心如 的相處之道。

面對網友好奇「霍建華真的沒做過醫美？」他笑著坦言：「真的沒有，因為我很懶惰。」他表示年輕時或許會比較愛漂亮，但現在認為自然就好，平時只靠運動維持狀態。他也意外曝光自己超養生的作息，表示每天大約早上6點起床、晚上7、8點就上床睡覺，平時喜歡到處走走或在公園運動。

被問及「生在台灣偶像劇全盛時期，長得比較帥是錯了嗎？」以及「最紅的時候已經過了吧？」，霍建華先是幽默反問「有紅過嗎？」隨後表示，當年之所以能站穩腳步，絕非只靠外貌條件，而是「工作態度」。他回憶過去拍武俠、戰爭與動作戲時非常拚命，武打、吊鋼絲、騎馬、背文言文都是成為男主角的基本功，在競爭激烈的環境下「誰也不想輸給誰」。

最後被問到「老婆林心如是製作人，會更想合作還是更不想接戲？」霍建華直白表示：「她不會找我去演的，我也不會參加。」因為兩人喜歡的類型與看戲品味、角度截然不同；不過如果是像「華燈初上」那樣需要客串相挺，他絕對「義不容辭」。

他也笑說夫妻倆私下能坐在一起看劇，只是林心如看劇多，自己則偏好老片或電影幕後紀實，且習慣以「導演視角」去觀賞作品。當現場追問未來是否有意嘗試執導筒時，霍建華僅笑回「不知道」，為粉絲留下無限想像空間。