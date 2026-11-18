陳玉勳執導的電影「大濛」代表台灣角逐2027年奧斯卡最佳國際影片。(圖／牽猴子提供)

AI摘要 文章摘要整理： 電影「大濛」代表台灣挑戰2027年奧斯卡最佳國際影片，陳玉勳與李烈、葉如芬赴洛杉磯宣傳，並強調透過白色恐怖題材讓下一代理解台灣歷史真相。

電影「大濛」代表台灣角逐2027年奧斯卡 最佳國際影片，導演陳玉勳在洛杉磯 受訪表示，拍攝這部以白色恐怖為背景的電影，希望讓下一代瞭解台灣的過去，「我們要了解歷史的真相，才知道未來應該怎麼走」。

第12屆亞洲國際電影節（Asian World Film Festival）11月12日至19日在洛杉磯地區舉行，「大濛」與「她的碎片」、「螳螂」及「自主揮棒」等多部作品在「聚焦台灣」單元放映，導演陳玉勳與監製李烈、葉如芬出席紅毯、映後活動，接受中央社記者訪問。

「大濛」故事背景為1950年代白色恐怖時期，當時政府以涉嫌叛亂、匪諜等罪名大規模逮捕、處決政治異議人士。「大濛」故事透過小人物的遭遇，呈現威權統治下的社會與生活。陳玉勳表示：「我們必須了解過去的歷史真相，才知道未來應該怎麼走。尤其是給年輕人、我們的下一代看，讓他們知道祖先是怎麼過來的。」

陳玉勳與監製李烈、葉如芬此行在洛杉磯參加電影節，向美國電影工作者介紹這部作品，為明年3月的第99屆奧斯卡金像獎鋪路。「大濛」在去年金馬獎獲得最佳劇情片等四項大獎，影迷期待挑戰更高殿堂，陳玉勳笑說：「我沒有想那麼多。」

曾參與「返校」製作的監製李烈，這次再度投入白色恐怖題材。她表示，自己成長的年代，學校歷史課本很少介紹台灣這段歷史，這也是她持續製作相關電影的原因。

李烈說：「我們既然是生在台灣、長在台灣，我們一定有必要知道這塊土地上曾經發生過什麼事情。」她認為，讓下一代、下下一代的年輕人知道這些歷史，是非常重要的事。

李烈表示，電影工作者負責傳遞訊息，觀眾若希望進一步了解歷史細節，如今網路資訊發達，可以自行搜尋更多相關故事。