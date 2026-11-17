曾之喬新書分享歷經低潮的故事。(圖／星星相藝提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曾之喬分享自己在低潮與諮商中重新認識自我，並澄清與辰亦儒的家庭生活及育兒狀況，強調重心仍在家庭。

台灣女星曾之喬17日迎來38歲生日，暌違7年推出新書「記得浪漫」，分享自我探索與療癒歷程。她透露，2019、2020年左右在拍完電視劇「無神之地不下雨」後曾陷入人生低潮，覺得睡不飽、狀態差，甚至形容自己「好像一灘死水，水也不清澈」，對熱愛20多年的表演工作失去熱情，陷入職業倦怠，為此接受心理諮商，前後持續約兩年半，沒想到心理師一句話，竟顛覆她對自己的認識。

14歲出道至今，曾之喬坦言，過去總認為自己得失心重、好勝又好強，直到心理師指出，認識兩年多來，從沒聽她提過想把戲演得更好、拿獎或賺更多錢，反而總是在探索如何更了解自己、學會愛自己。這番話令她震撼，重新檢視後才發現，所謂的好勝其實源自過剩的責任感，忍不住感嘆：「35歲才認識自己。」如今也學會設立界線，不再什麼事都往自己身上扛。

為完成全書約7萬5千字內容，曾之喬特別安排數個月減少工作量，每周至少3天回舊家閉關寫作，從構想到完成耗時約4年半。談到被拍到獨自外出，加上老公辰亦儒大多在中國工作，導致遭外界形容過著「偽單親」生活，她笑說，被拍到的那兩天剛好是自己的Me Time，且老公也沒有經常待在中國，而是每回只飛去工作兩三天，其他時間都陪在家人身邊，生活重心依然在家庭。

關於生日禮物，她也稱不喜歡昂貴禮物，老公曾想送她百萬鑽戒，最後仍尊重她想自己買給自己的心意，而兒子快滿2歲，曾之喬則稱目前暫無生二胎計畫，自認因是高齡，「大家看我們很OK，但其實身體很累，所以還是不要輕舉妄動了」。