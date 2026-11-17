劉修甫目前最想挑戰平凡的角色。（圖／Asa’s agency提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣新生代演員劉修甫憑《聰明鎮》擊敗多位強敵奪下亞洲電視大獎男配角獎，得獎當下仍淡定煮菜聚餐，展現低調作風。

第31屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards）揭曉得獎名單，台灣新生代演員劉修甫憑藉影集「聰明鎮」擊敗日本 影星綾野剛、陳竹昇、石知田等強敵，勇奪「最佳男配角獎」。有趣的是，得知獲獎當下，他正忙著在廚房料理「醃篤鮮」，心思全放在晚上的同學聚餐，展現一貫淡定的生活態度。

劉修甫笑說，當天因為要到同學家聚餐，每個人都得帶一道菜，因此特地前往南門市場採買金華火腿，忙著準備料理，當晚還和老同學一起大啖炸雞，低調慶祝得獎。面對國際殊榮，他抱持平常心，認為獲獎固然開心，但表演的本質不會因此改變，踏實演好每個角色才是最重要的事。

1997年出生的劉修甫，2018年憑「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」入圍金鐘獎新進演員獎，之後參演「我們與惡的距離」、「郵票與舒芙蕾」等作品，更以電影「刺心切骨」拿下羅馬亞洲電影節最佳男演員獎，在「聰明鎮」中挑戰伊藤潤二筆下怪誕又深陷霸凌的角色「雙一」，在風格化與寫實之間拿捏演出尺度，直言演得相當過癮。

此外，他在「郵票與舒芙蕾」中飾演誤入歧途的販毒學霸，明年還將推出新作「夜半十一點學校見」，與項婕如組成CP。舞台劇方面，他也在「深夜小狗神秘習題」巡演期間，受到金鐘紀實節目「極樂世界之好好出門」得獎感言啟發，重新調整角色詮釋，讓表演有更多層次。

接連挑戰漫改角色、犯罪學霸及特質少年，談到未來最想嘗試的角色，劉修甫卻意外表示：「最想挑戰平凡的角色。」他認為，看似普通的角色，要演得自然又深刻反而更不容易。