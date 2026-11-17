蕭薔的瑜伽、書法已臻化境。(圖／珍世美學慈善基金會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蕭薔因參加「浪姐」再度受到關注，卻也因密集訓練瘦到40.9公斤；她除捐出酬勞與100萬元助弱勢外，還推出第32本慈善年曆延續公益行動。

台灣女星蕭薔今年參加實境節目「浪姐」再度掀起話題，憑藉凍齡美貌、才藝與幽默金句圈粉無數，工作行程滿檔的她，170公分身高體重一度掉到40.9公斤，連服裝團隊都驚覺她瘦了一大圈。她透露右手舊傷因密集舞蹈訓練一度痛到舉不起來，仍咬牙撐完全程；忙碌之餘也不忘公益，捐出「浪姐」酬勞外，另捐100萬元台幣幫助弱勢團體，近日推出第32本慈善年曆「珍世赫瑤」，以紅色光影迎接2027年。

蕭薔今年因參加「浪姐」再度受到關注，節目中不僅展現舞蹈、歌唱實力，也憑著獨特的幽默感與人生智慧頻頻說出金句，意外成為話題人物，甚至在抖音、小紅書衍生出「蕭薔姐姐說」單元，針對學業、愛情、投資等問題分享看法，粉絲封她為「Dr.蕭」，每天敲碗等候她的新回答。與她同台的女星也對她的敬業態度讚譽有加，直呼她是永遠的第一美女。

不過，節目背後其實相當操勞。蕭薔透露，過去生活作息相對單純，接下「浪姐」後整個人日夜顛倒，每天密集進行舞蹈、歌唱訓練，還得適應團體生活，3個月下來體重明顯下降。身高170公分的她，原本約45公斤，最低竟掉到40.9公斤，讓服裝團隊在拍攝年曆時忍不住驚呼。她笑說：「接了浪姐，作息大翻轉，日夜操練，舞蹈歌唱還有團體生活等等，3個月下來確實瘦了一圈，但現在有恢復到接近42公斤了。」

除了體力消耗，蕭薔右手舊傷也在節目錄製期間再度受到考驗。由於舞蹈動作強度高，加上排練行程密集，曾經痛到手臂舉不起來，她仍含淚忍痛、咬牙完成訓練，直到回到台灣後，才重新找回日常生活步調。她也持續每天練習書法，透過臨帖揮毫享受其中樂趣，讓自己沉澱心情。

蕭薔多年來維持瑜伽與書法習慣，今年年曆也特別呈現高難度瑜伽動作及書法作品。其中「我與我周旋久，寧作我」出自「世說新語」，她認為與自己相處一生，最重要的還是忠於本心，做自己真正歡喜的事；另有莊子「鷦鷯巢於深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹」，傳達知足寡欲的人生態度。她也將參加「浪姐」期間前往長沙嶽麓書院朝聖的李邕「麓山寺碑」融入作品，為這段經歷留下紀念。

蕭美人「珍世赫瑤」迎紅羊年。(圖／珍世美學慈善基金會提供)

蕭薔近期體重一度降到40.9公斤。(圖／珍世美學慈善基金會提供)