「急診室的奇蹟」被揪沒戴口罩等4失誤 導演：一切由我承擔

霍建華在「急診室的奇蹟」飾演急診副主任。(圖／Netflix提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《急診室的奇蹟》播出後被質疑醫療細節失真，導演李志薔回應已做足田調並由自己承擔最終責任，強調作品兼顧真實與戲劇性。

由霍建華、楊謹華主演的台灣醫療職人影集「急診室的奇蹟」播出後，部分觀眾針對劇中的醫療細節提出質疑，從急診室沒戴口罩、聽診器戴反、醫學術語發音到醫療程序，都引發討論。

面對外界爭議不斷，導演李志薔近日透過臉書發文，強調劇組拍攝前確實做足田調，也邀請多位醫療顧問協助，並參考國外專業醫療劇，坦言醫學分科細緻、涉及不同專業領域，以劇組現有資源難以做到百分之百完美，但若有任何失誤，他直言：「請不要怪罪醫療顧問，一切由我做最後決定，應該由導演主創團隊承擔。」

針對急診室醫護人員沒有全程戴口罩的質疑，李志薔表示，可以參考美劇「The Pitt」、「Code Black」，劇中急診室也幾乎沒有人人戴口罩的情況，實際上不同醫院有不同做法，有些醫護會戴、有些則不會。此外，他也澄清，劇中場景是「急救室」，並非一般認知的手術室，兩者在無菌要求及防護措施上有所不同，劇中第7、8集也有呈現相關區別。

至於醫學術語發音，李志薔透露，籌備期間曾逐一查詢英文術語的美式發音，並與醫療顧問討論，但台灣醫療環境融合不同背景的醫師，有人從美國、日本留學，也有人是在地培養，因此各種口音都可能出現在醫院，先前網友提出最多爭議的是臨床常見的「On Endo」，光發音就有「盎」、「甕」等兩三派說法，李志薔認為應尊重不同醫療顧問的發音習慣，呈現台灣醫療現場的多元樣貌。

對於醫療程序及角色反應是否符合現實，李志薔則認為，臨床上本來就可能有不同見解，劇組盡力選擇觀眾能理解、也最接近正確的方式呈現；至於醫師與病人的反應，則屬於戲劇表現。他強調，若劇情出現違反SOP的情況，往往是為了凸顯人物的情感選擇、道德掙扎及醫療議題，希望呈現人性中值得期待的精神。

李志薔最後表示，「急診室的奇蹟」本質上仍是一部娛樂戲劇，但劇組始終努力貼近真實醫療，希望透過作品讓醫病雙方多一點理解，緩解緊張的醫病關係，也向辛苦的醫護人員表達敬意與謝忱。