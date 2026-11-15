炎亞綸為健康吃素兩月 連「生理也出家」 床事快歸零

炎亞綸炎為了健康吃素兩個月，連「生理也出家」，和男友床事頻率變低。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 炎亞綸透露因膽固醇與血糖過高而調整飲食，吃素2個月後連親密生活也明顯減少，同時他也針對同志平權與臨檢議題呼籲社會應以尊重溝通取代對立。

台灣藝人炎亞綸 透露近期健康亮起紅燈，不僅膽固醇過高，血糖 也到「糖尿病臨界點」，為了健康，他積極飲食控制，甚至吃素兩個月，連「生理也出家」，和男友床事頻率變低，直呼：「現在可能一季只有一次」。

感情生活穩定的他，透露男友對他的照顧無微不至，會幫忙洗內褲、分擔生活大小事，炎亞綸也會拖地做家事。不過面對「新好男人」的讚美，炎亞綸嚇得連忙搖手：「不要給我好男人標籤，很怕翻車」。

外界以為他會現身10月的同志 大遊行，炎亞綸表示：「去過不代表一定都要去。」他認為平權是希望大家盡量把彼此當平常人看待，「不去不代表我不認同，去了也不代表我全部都認同。」他強調，每個人都有表達自己想法和意見的空間，只要不是用唇槍舌劍批評、人身攻擊，應該都要被尊重。

談到日前同志酒吧被警方臨檢搜索，炎亞綸表示：「我覺得有改進空間，可以去檢查，但是對談用詞可以互相尊重一點。」他也理解大眾對同志有不同的解讀，「（普羅大眾）看到的世界的同志，跟我們感受到的一定有落差，這個落差一定需要溝通才能夠對接跟聚焦。」他直言，如果惡言相向，「這個分岔會愈來愈開，愈來愈撕裂，不是我想看到的」。