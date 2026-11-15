陳喬恩嚴控飲食1周 穿禮服秀出深V好身材

陳喬恩現身廈門「代言人影響力盛典」，穿深V禮服大方展露事業線。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 47歲陳喬恩現身廈門活動前嚴格飲控1周，以紅金禮服秀出深V好身材，並分享緊急瘦身與日常保養方式。

47歲台灣「偶像劇女王」陳喬恩 日前現身廈門「代言人影響力盛典」，以紅金交織的華服展現絕佳凍齡體態，成為全場視線焦點。她事後在社群曬出系列寫真，笑稱「對於飲控一個禮拜的成果，我還算滿意」，如今回歸日常最渴望大啖甜食，並好好補眠。

陳喬恩在Instagram釋出多張寫真，畫面中，她時而在階梯上側身回頭，時而坐在石台旁淺笑。她也道出美麗背後的功課：為了這一天，連續七天嚴控三餐，並表示「對於飲控一個禮拜的成果，我還算滿意」。除了向主辦方致意，她還半開玩笑說：「好久沒認真營業，我需要睡眠和甜點」，展現隨性可愛的一面。

美照一出，網友紛紛留言「狀態也太好了吧」、「飲控太厲害了」，也有人喊話「那可以多多營業嗎」。

談到維持身形的祕訣，陳喬恩早先分享過一套「5天緊急瘦身法」，強調執行時務必顧及健康。具體做法是把一整天的飲食限縮在4小時之內，餐盤以雞胸肉、皮蛋豆腐、納豆等高蛋白食物為主，同時一天補充2000毫升水分；運動方面，則是清晨空腹先做有氧，夜間再進行重量訓練。

陳喬恩從女團「七朵花」起步，之後靠「王子變青蛙」、「命中注定我愛你」兩部戲紅透螢光幕，坐穩「偶像劇女王」寶座。近年她把重心移往中國大陸，接演古裝劇與都會劇，也頻頻現身綜藝節目。2022年，她嫁給小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌，生活與事業兩頭順利。