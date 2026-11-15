我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

陳喬恩嚴控飲食1周 穿禮服秀出深V好身材

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳喬恩現身廈門「代言人影響力盛典」，穿深V禮服大方展露事業線。(取材自Insta...
陳喬恩現身廈門「代言人影響力盛典」，穿深V禮服大方展露事業線。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

47歲陳喬恩現身廈門活動前嚴格飲控1周，以紅金禮服秀出深V好身材，並分享緊急瘦身與日常保養方式。

47歲台灣「偶像劇女王」陳喬恩日前現身廈門「代言人影響力盛典」，以紅金交織的華服展現絕佳凍齡體態，成為全場視線焦點。她事後在社群曬出系列寫真，笑稱「對於飲控一個禮拜的成果，我還算滿意」，如今回歸日常最渴望大啖甜食，並好好補眠。

陳喬恩在Instagram釋出多張寫真，畫面中，她時而在階梯上側身回頭，時而坐在石台旁淺笑。她也道出美麗背後的功課：為了這一天，連續七天嚴控三餐，並表示「對於飲控一個禮拜的成果，我還算滿意」。除了向主辦方致意，她還半開玩笑說：「好久沒認真營業，我需要睡眠和甜點」，展現隨性可愛的一面。

美照一出，網友紛紛留言「狀態也太好了吧」、「飲控太厲害了」，也有人喊話「那可以多多營業嗎」。

談到維持身形的祕訣，陳喬恩早先分享過一套「5天緊急瘦身法」，強調執行時務必顧及健康。具體做法是把一整天的飲食限縮在4小時之內，餐盤以雞胸肉、皮蛋豆腐、納豆等高蛋白食物為主，同時一天補充2000毫升水分；運動方面，則是清晨空腹先做有氧，夜間再進行重量訓練。

陳喬恩從女團「七朵花」起步，之後靠「王子變青蛙」、「命中注定我愛你」兩部戲紅透螢光幕，坐穩「偶像劇女王」寶座。近年她把重心移往中國大陸，接演古裝劇與都會劇，也頻頻現身綜藝節目。2022年，她嫁給小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌，生活與事業兩頭順利。

精華 FAQ

  • 她是為了出席廈門「代言人影響力盛典」做準備，連續7天嚴格控制三餐，讓自己能以最佳狀態穿上華服亮相，展現凍齡體態與好身材。

  • 陳喬恩曬出多張寫真，表示對於飲控1周的成果「還算滿意」，也半開玩笑說自己好久沒認真營業，需要睡眠和甜點，語氣相當輕鬆可愛。

  • 她的方法包括把一天飲食壓縮在4小時內，餐點以雞胸肉、皮蛋豆腐、納豆等高蛋白食物為主，每天喝2000毫升水，並搭配空腹有氧與夜間重量訓練。

陳喬恩

上一則

AI短劇融合豐富歷史知識 觀眾邊追劇邊查典故

下一則

蒙嘉慧被指幸福肥 鄭伊健護妻：健康最重要

延伸閱讀

劉曉慶76歲生日曬年輕性感照 與夫同框破婚變傳言

劉曉慶76歲生日曬年輕性感照 與夫同框破婚變傳言
Selina神隱8個月現身了 合體Ella、Hebe慶生 45歲近況曝光

Selina神隱8個月現身了 合體Ella、Hebe慶生 45歲近況曝光
身高148公分、132公斤日女選偶像 自嘲「看不見膝蓋」

身高148公分、132公斤日女選偶像 自嘲「看不見膝蓋」
宋慧喬「買酒被拒想炫凍齡」孔劉一句話無情拆台

宋慧喬「買酒被拒想炫凍齡」孔劉一句話無情拆台

熱門新聞

劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
黃仁勳與妻子洛莉檔案照。（路透）

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

2026-11-13 13:45
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰