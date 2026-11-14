選前倒數 蔡康永突發4金句狂吸5萬人 「一切還沒有太遲」網看哭了

蔡康永深夜有感而發。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永在選前倒數期間於Threads發表4句人生感悟，因觸及陪伴與珍惜而迅速爆紅，並引發網友共鳴與對其動機的不同解讀。

台灣藝人蔡康永 近日因接連現身不同政治陣營的造勢活動，引發外界關注，相關爭議也讓他的動向受到矚目。選前倒數14天，他突然在社群平台Threads分享一段人生感悟，沒有提及特定人物或事件，卻透過短短4句話談陪伴、彌補與珍惜，貼文曝光後迅速引發共鳴，上線約半小時就吸引超過3萬人按讚、至今有5萬人、瀏覽次數突破10萬，網友紛紛留言直呼：「康永哥，你現在是要逼哭大家嗎？」

蔡康永14日深夜寫下：「如果懂得陪伴，我們會在一個人脆弱的時候陪伴；如果懂得彌補，我們會在一顆心快碎的時候彌補；如果懂得在乎，我們會在風景還沒有消失的時候就在乎；如果懂得珍惜，我們會在一切還沒有太遲的時候就珍惜。」文字沒有刻意渲染情緒，卻點出許多人在人際關係中容易忽略的事，往往等到失去或來不及挽回，才意識到曾經擁有的可貴。

貼文一出，短時間內便累積大量互動，不少網友認為，這段話不只適用於愛情，也能延伸到親情、友情及生活中的各種關係。有人留言表示：「這4句話適用在親情、友情與愛情任何關係上」，也有人感嘆，原本看似簡單的文字，讀起來卻格外有重量，提醒大家別等到遺憾發生才懂得珍惜。

除了被文字觸動，也有粉絲藉留言向蔡康永表達支持。有人稱讚他勇於發聲，認為這是文化人的風骨，也有人呼應他的文字創作新句：「如果懂得自由，我們會在還沒被掠奪走前保護它。」顯示貼文除了引發情感共鳴，也讓部分網友聯想到近期社會與政治議題。

不過，也有網友提醒外界不必過度解讀蔡康永這次發文的真正動機，與其急著將文字連結特定事件，不如單純感受其中傳達的提醒。