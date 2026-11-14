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李沐自認戀愛腦 沒遇過一眼心動 目前享受單身美好

記者廖福生／綜合報導
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李沐指出，至今都還沒有遇到那種第一眼就是「我好像可以談戀愛」的對象。(記者沈昱嘉...
李沐指出，至今都還沒有遇到那種第一眼就是「我好像可以談戀愛」的對象。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

李沐談到自己對愛情仍抱期待但不強求，現在單身且享受自由，也坦言因金馬獎失利一度失落，後來才逐漸釋懷。

台灣女星李沐與陳澤耀合演電影「黑潮」，兩人在片中意外相遇，萌生相知相惜的愛戀。她談到自己的愛情觀時，認為愛情真的是很命中注定的東西，「我覺得愛情是一個巧合，我以前是一個會在愛情裡面很努力爭取的人，是個戀愛腦。」

李沐坦言自己至今還是個戀愛腦，只是有點呈現「躺平」的狀態，「就會覺得既然是這麼緣分的事情的話，那我不如先躺平，我覺得它會發生自然就會發生，我的愛情觀就是等到時機到了就會有了。」

至於目前的感情狀況，李沐表示目前是單身狀態，「因為不談戀愛多好多時間啊！然後想要做什麼就去做，我覺得單身後發現，原來一個人的心不用寄託在別人身上，然後獨自的生活，跟想去哪裡就去哪裡，多自在。我覺得好像每個人都需要有一段這樣的時間，用這樣的方式去認識世界。」

不過，她也笑說，仍覺得談戀愛是一件很棒的事，「如果可以談戀愛我也會談戀愛的，如果能談戀愛誰不想談戀愛。」

但李沐指出，至今都還沒有遇到那種第一眼就是「我好像可以談戀愛」的對象，「就是我覺得目前還沒有出現這樣的人，但我還是會欣賞別人，可是那個欣賞就不會連結到心動。」

最後，對於此次沒入圍金馬獎，甚至連遺珠都未被提及，李沐當時坦言非常失落：「我在發洩後開始去面對，然後問自己為什麼會那麼難過？然後我跟自己聊天的結果是，我很擔心做不好，所以在公布的當下，我覺得我把沒有入圍跟我演不好畫上等號，就覺得是不是我做不好。」不過，隨著時間的流逝，她目前心情上已比較釋懷。

精華 FAQ

  • 她認為愛情很看緣分，過去曾很努力爭取，如今則傾向順其自然，先把自己放在生活中心，等到時機到了，感情自然會發生。

  • 她目前是單身，覺得不談戀愛能省下很多時間，也能想做什麼就做什麼，享受一個人生活的自在，並重新認識世界與自己。

  • 李沐起初把沒入圍與自己演不好連在一起，感到非常難過；經過發洩與自我對話後，她理解這不等於表現失敗，心情也逐漸釋懷。

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