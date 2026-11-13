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68歲恬妞「就喜歡老」 恨不得80歲 曝快樂秘訣「沒有伴」

記者趙大智／綜合報導
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恬妞在「嫁金釵」中演技讓不少人印象深刻。(取材自微博)
恬妞在「嫁金釵」中演技讓不少人印象深刻。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

68歲恬妞分享自己長年單身的自在心境，認為沒有伴反而更快樂，並以樂觀態度面對年齡增長，強調靠走路、放下壓力與持續演戲維持活力。

68歲台灣資深女星恬妞得天獨厚，不靠醫美就有張不老容顏，性格樂觀豪爽，感染力超高。她打從心底說：「我能有這麼快樂，就是因為沒有伴。」以前女兒彤彤總說希望她找個伴共度下半生，現在也想通，「她不希望再有絆腳石，那只會給媽媽帶來麻煩、痛苦，一個人多逍遙」。

恬妞因演活「嫁金釵」裡皇帝乳母「壽安君」翻紅，原著中寫先帝覬覦年輕時的壽安君，結果有人質疑「先帝怎會看上一個生過孩子、年過30歲的乳娘」，對此網友忍不住放上恬妞各種美照以正視聽：「拜託，恬妞老師年輕時可是性感甜心，輕熟女誰頂得住？」

恬妞本人知道後笑出來：「誰寫的？我都沒看到。」她在大陸拍戲不搞宣傳團隊，就喜歡簡簡單單。就跟長年的單身一樣，所以開心不開心，都自己消化，不想多費唇舌。到底單身多久，她也很直接：「萬子離開多久，就多久。」

恬妞口中的「萬子」，正是金馬影帝萬梓良，是她第2任丈夫，結婚時周星馳是伴郎，但因個性不和於1996年離婚，距今已經30年。雖然身邊沒有伴，但恬妞並不寂寞，生活填得滿滿的。

對於奔7，她也毫不在乎：「恨不得我已經80歲了，就喜歡老！」19歲出道，去新加坡登台演出，人家問年齡，她居然答「27歲」，媽媽差點昏倒：「人家都往小裡講，偏偏只有妳這樣！」

恬妞的確像沒感受到老化的威脅，開工時拍一場蹲下照顧小孫子的戲，她一蹲一站動作流暢，對手演員問：「妞姐，妳做了什麼？」其實她戲裡還刻意扮老，動作故意笨拙，一收工就健步如飛離場。

經歷過許多事，恬妞覺得主要是很多事「不放在心上」，懂了之後很快放下，就連睡眠不只是沾枕頭就秒睡，基本上坐著就可以睡，「因為心裡沒有事情嘛，才能這麼自在」。關於退休，她就是「演到不能動為止」，找不出有任何要退休的理由。

若非要問養生，那就是找機會走路，恬妞在台北時，會從光啟社走到國父紀念館，回溫哥華的家時，「那裡空氣太好，沒什麼車子，每天走路約2小時，我不算步數的，年齡體重也都不算」，她不去健身房，「健身房要給錢我有病啊，不需要花錢，自己做就行啦」。

不知為何，大陸網友覺得恬妞撞臉張晨光，比較兩人表情和演法，恬妞笑倒：「這是愛我還恨我呢？」其實她跟張晨光是加拿大的鄰居，認為他超帥，保持又好，但她自認沒口才，不打算也做直播，「經常交流或交朋友的話，能量會耗掉」。

精華 FAQ

  • 她直言關鍵在於沒有伴，離婚後多年都能自己消化情緒，不必為感情牽掛。女兒如今也理解，認為單身反而少了麻煩與痛苦。

  • 她完全不怕老，甚至說恨不得自己已經80歲，覺得越老越自在。至於退休，她表示要演到不能動為止，沒有任何退休理由。

  • 她主要靠走路維持體力，在台北或溫哥華都常步行兩小時，也不去健身房。她認為心裡沒有壓力、事情放得下，才能睡得好又活得自在。

周星馳

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