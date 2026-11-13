費玉清封麥逾6年 低調撒千萬助浪犬 12年不間斷
費玉清引退後雖幾乎淡出螢光幕，仍長年默默捐助流浪動物救援團體，近年持續資助台南徐園長護生園，累積善款已突破千萬元。
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費玉清引退後雖幾乎淡出螢光幕，仍長年默默捐助流浪動物救援團體，近年持續資助台南徐園長護生園，累積善款已突破千萬元。
台灣資深歌手費玉清（小哥）於2020年引退至今6年多，幾近人間蒸發，但一心仍掛念公益，位於台南的徐園長護生園昨在社群證實收到費玉清的善款，感動發文「在我們最吃緊、快撐不住的時候，小哥這筆100萬善款就像一場及時雨」。
徐園長護生園去年就曾發文，透露費玉清常在他們快撐不住的時候出手相助，由於園區開銷甚大，這回收到費玉清的百萬捐款，讓他們能夠先償還幾筆積欠的費用，大大減輕了燃眉之急，相當感謝費玉清數年來持續伸出援手，幫助園區度過難關。
此外，費玉清也特別留言表達對徐園長護生園的謝意，談到「謝謝你們始終懷抱著慈悲與愛，默默守護著那些無依的流浪動物。我深知救援的道路充滿艱辛，每一個重獲健康的生命，背後都有你們無私的付出與不曾放棄的堅持」。
費玉清也說因為有了徐園長護生園，才讓所有動物重新感受到人間的溫暖，「今年依然以這份微薄的心意，表達最真摯的支持與感謝。願你們在艱辛的救援路上，始終保有希望與力量，堅定前行。讓善良化作生命延續的希望」。
而根據台灣動物緊急救援小組透露，費玉清自2014年起，不只固定捐助台灣貓狗聯合勸募平台，也默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，累積善款早已突破千萬元。
他雖然封麥6年多，仍低調捐款支持流浪動物救援。台南徐園長護生園證實收到他匯來的100萬善款，協助園區先償還部分欠款並緩解財務壓力。 園方表示，這筆100萬善款來得正是時候，像及時雨一樣，讓他們能先支付幾筆積欠費用，暫時減輕龐大開銷帶來的壓力，也更有力量繼續救援動物。 根據台灣動物緊急救援小組說法，費玉清自2014年起就固定捐助相關平台，並默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，善款累計已破千萬元。
精華 FAQ
他雖然封麥6年多，仍低調捐款支持流浪動物救援。台南徐園長護生園證實收到他匯來的100萬善款，協助園區先償還部分欠款並緩解財務壓力。
園方表示，這筆100萬善款來得正是時候，像及時雨一樣，讓他們能先支付幾筆積欠費用，暫時減輕龐大開銷帶來的壓力，也更有力量繼續救援動物。
根據台灣動物緊急救援小組說法，費玉清自2014年起就固定捐助相關平台，並默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，善款累計已破千萬元。
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