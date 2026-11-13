費玉清封麥逾6年 低調撒千萬助浪犬 12年不間斷

引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 費玉清引退後雖幾乎淡出螢光幕，仍長年默默捐助流浪動物救援團體，近年持續資助台南徐園長護生園，累積善款已突破千萬元。

台灣資深歌手費玉清（小哥）於2020年引退至今6年多，幾近人間蒸發，但一心仍掛念公益，位於台南的徐園長護生園昨在社群證實收到費玉清的善款，感動發文「在我們最吃緊、快撐不住的時候，小哥這筆100萬善款就像一場及時雨」。

徐園長護生園去年就曾發文，透露費玉清常在他們快撐不住的時候出手相助，由於園區開銷甚大，這回收到費玉清的百萬捐款，讓他們能夠先償還幾筆積欠的費用，大大減輕了燃眉之急，相當感謝費玉清數年來持續伸出援手，幫助園區度過難關。

此外，費玉清也特別留言表達對徐園長護生園的謝意，談到「謝謝你們始終懷抱著慈悲與愛，默默守護著那些無依的流浪動物。我深知救援的道路充滿艱辛，每一個重獲健康的生命，背後都有你們無私的付出與不曾放棄的堅持」。

費玉清也說因為有了徐園長護生園，才讓所有動物重新感受到人間的溫暖，「今年依然以這份微薄的心意，表達最真摯的支持與感謝。願你們在艱辛的救援路上，始終保有希望與力量，堅定前行。讓善良化作生命延續的希望」。

而根據台灣動物緊急救援小組透露，費玉清自2014年起，不只固定捐助台灣貓狗聯合勸募平台，也默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，累積善款早已突破千萬元。