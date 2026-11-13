張孝全破天荒開金口 人生首度進錄音室獻唱 小玉驚喊：可以下班了

張孝全錄音時相當投入。（圖／相信音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 張孝全人生首度進錄音室獻唱，為《欠妳的那場婚禮》原聲帶錄製限定曲，並在宇宙人與嚴藝文陪伴下完成這段特別的演出。

嚴藝文執導的愛情喜劇「欠妳的那場婚禮」影集原聲帶一口氣集結宇宙人、張孝全、蘇慧倫、朱軒洋等跨界神級卡司，而男主角張孝全破天荒開金嗓，人生第一次正式走進錄音室，以劇中中年「周可傑」的視角獻唱限定曲「沒有人像你一樣」，把宇宙人原曲歌詞中的「我」改成「你」，字字句句道盡不捨與遺憾。

首次錄製歌曲讓張孝全坦言一開始有些不確定，更形容過程「既在角色裡，也不在角色裡」，但進入錄音室後，製作團隊宇宙人的親切讓他瞬間放鬆，他還大方送上「好人卡」，直誇團員們人都非常好。

由於是張孝全有生以來第一次唱，宇宙人原本也有點緊張，沒想到他才剛開口試唱幾次，主唱小玉便驚豔到頻頻稱讚，甚至直接喊話：「可以下班了！」張孝全也感性表示，這就像提前送給自己的生日禮物，「記錄了我人生的一部分」。

錄音當天嚴藝文更祕密探班加油打氣，結果直接在錄音室當場導起戲來，當錄到「你愛過的人，我也想變成他」這句歌詞時，嚴藝文細細引導張孝全回想拍攝心境，讓方Q忍不住笑喊：「導演一直在出題目！」小玉也笑虧嚴藝文「比製作人還要嚴格」，直到錄音結束，嚴藝文才露出滿意笑容送上招牌口頭禪大讚：「棒棒的！」

金曲樂團宇宙人操刀製作，張孝全首度開金嗓獻唱。（圖／相信音樂提供）

張孝全(右二）錄音，嚴藝文（左一）驚喜探班「下指導棋」。（圖／相信音樂提供）