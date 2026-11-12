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木村拓哉抵台1舉動超紳士 麥克風海中「親自舉麥給翻譯」54歲神顏曝

記者梅衍儂／即時報導
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木村拓哉露出笑容。（記者林士傑／攝影）
木村拓哉露出笑容。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

木村拓哉為個人首次海外巡演抵台，現身松山機場時親切舉麥、指揮粉絲微笑，並表示將與台北歌迷共度54歲生日。

日本天王木村拓哉明、後兩天將在台北流行音樂中心開唱，這是他出道35年來首次以個人身份展開海外巡演。今（12）日下午3點20分左右，他穿著最愛的牛仔套裝、手拎愛馬仕鉑金包和登機箱現身松山機場，面對現場超過800位群眾和媒體，他維持一貫親切態度，不但指揮歌迷和他一起保持笑容面對鏡頭，面對眼前的麥克風海，木村拓哉毫無天王架子，直接伸手抽出其中一支麥克風，從頭到尾親自為翻譯人員舉著，貼心舉動瞬間融化全場。

木村拓哉去年為保健食品代言來台時，曾提及希望能再次以「拿起麥克風的形式來到台北」。果然他兌現承諾，日前宣布展開個人演藝生涯中首次巡迴演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」，橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市。

他今穿牛仔襯衫、褲子和格子內搭，一身休閒又有型地推著登機箱現身機場，見到粉絲和媒體大展笑顏，在媒體拍照時他不時轉過頭和粉絲點頭、微笑，並揮舞笑容手勢，指導大家要記得「smile」。他笑說：「去年有提到希望拿著麥克風來台灣，如今可以實現非常開心，受到歌迷這麼熱烈的歡迎也很開心，我這兩三天會在台北度過。」明天是他54歲生日，將與歌迷一同度過，「很開心，跟大家一起度過很可貴」。

他也提到，「日文裡有一句話叫『一期一會』，意思是每次相聚都是很可貴的事，希望這次和歌迷相處，都可以成為每一位歌迷生命中難以忘懷的回憶」。隨後在工作人員和粉絲簇擁下離去，不少歌迷喊著「好帥」、「生日快樂」，他也點頭致意，展現天王風範。

木村拓哉帶著愛馬仕包和登機箱現身松山機場。（記者林士傑／攝影）
木村拓哉帶著愛馬仕包和登機箱現身松山機場。（記者林士傑／攝影）

木村拓哉受訪時專心聽翻譯人員說話。（記者林士傑／攝影）
木村拓哉受訪時專心聽翻譯人員說話。（記者林士傑／攝影）

木村拓哉親切打招呼。（記者林士傑／攝影）
木村拓哉親切打招呼。（記者林士傑／攝影）

精華 FAQ

  • 他是為了在台北流行音樂中心舉辦演唱會而來，這也是他出道35年來首次以個人身份展開海外巡演，行程涵蓋多個海內外城市。

  • 面對現場眾多媒體與粉絲，他不但保持笑容、指揮大家一起smile，還直接抽出一支麥克風，全程親自替翻譯人員舉著，展現紳士風度。

  • 他說去年就曾希望以拿著麥克風的形式再來台灣，如今願望成真非常開心，也很珍惜能和歌迷一起度過54歲生日，希望留下難忘回憶。

日本 愛馬仕 木村拓哉

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