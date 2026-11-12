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小S逼問「前妻與現任差在哪」 哈林高EQ：在想第三次…

記者林怡秀／綜合報導
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小S（左）和派翠克訪問哈林（中）。（圖／東森綜合台提供）
小S（左）和派翠克訪問哈林（中）。（圖／東森綜合台提供）

AI摘要

文章摘要整理：

哈林上《小姐不熙娣》被小S追問前後兩段婚姻差異，先以「想第三次」幽默化解，後又談到伴侶能接住情緒的重要性與仍有熱情。

哈林（庾澄慶）日前上小S（徐熙娣）和派翠克主持的「小姐不熙娣」，哈林和伊能靜結束第一段婚姻後，和前主播張嘉欣結婚至今，幸福美滿，不過小S在節目上大膽提問，要哈林比較兩段婚姻有何不同，哈林也高EQ給出回應。

小S先是鼓起勇氣表示想「冒險問一題」，哈林瞬間警惕：「很危險嗎？危險就不要問！」小S不敢直視哈林，硬著頭皮拋出重磅問題：「你覺得第一次結婚跟第二次結婚，有什麼不一樣的感覺？」全場瞬間空氣凝結。沒想到哈林展現超高EQ，開玩笑打破沉默：「我在想第三次……」引發全場狂笑。哈林隨後收起玩笑、真摯表示：「如果用最直接的方式回答妳，這個感覺其實都寫在我的歌曲『愛人』裡面了。最終就是要這樣子——不管你的喜怒哀樂，都有一個人能完全接住你。」

小S好奇追問：「所以你老婆能完全接住你的各種情緒？」哈林大方承認：「可以。」小S見狀立刻加碼大膽追問：「那你現在跟你老婆還會有性慾嗎？」哈林毫不避諱直言：「我覺得『炙熱』是很重要的一件事！」讓小S震驚大喊：「你還有？！」哈林則打趣反擊：「我才不要告訴妳更多！告訴妳就會被剪成短片在網路上散播！」兩人一來一回的犀利交鋒將氣氛推向最高潮。

精華 FAQ

  • 她大膽詢問哈林，第一次結婚和第二次結婚有什麼不一樣的感覺，等於直接比較他與伊能靜及現任婚姻的差別，讓現場氣氛一度凝結。

  • 哈林先幽默說自己在想第三次結婚，用玩笑帶過敏感話題，接著才認真表示，真正重要的是不論喜怒哀樂，都有人能完全接住自己。

  • 他坦承老婆能接住他的各種情緒，並直言「炙熱」很重要；當小S追問是否還有性慾時，他也未迴避，反而用玩笑提醒別再被剪成短片。

小S 伊能靜

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