羅大佑失言 先天無子宮小嫻怒回：女性價值不是由生育決定

小嫻曾透露，17歲時就醫檢查才發現先天沒有子宮，無法自行懷孕，花了很長時間才慢慢調適。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 羅大佑談女性政治人物未育引發爭議後，小嫻與鄭家純接連發聲，強調女性價值不應以生育能力衡量，生育選擇也應被尊重。

資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目專訪，談及女性政治人物蔡英文 、蕭美琴及陳菊 沒有子女，質疑她們是否會為下一代著想，相關言論引發討論。曾公開透露先天沒有子宮、無法懷孕的女星小嫻（黃瑜嫻）也透過社群平台發聲，強調女性價值不該由生育能力決定，直言：「覺得不生孩子問題很大的，你們才是最大的問題。」

小嫻過去與籃球員何守正有過一段婚姻，兩人婚後曾赴美尋求代理孕母協助，希望能擁有自己的孩子，最終仍未能如願，兩人於2018年離婚。她曾透露，自己17歲時因遲遲沒有生理期，就醫檢查才發現先天沒有子宮，無法自行懷孕。得知消息後一度難以接受，也花了很長時間才慢慢調適。

如今再度面對女性生育議題，小嫻以自身經歷分享感受，開頭便寫下：「女人的價值，從來不需要用生育來證明。」她表示，雖然自己無法生育，仍努力讓生活保持健康、快樂，持續學習喜歡的音樂，勇敢追求熱愛的事物，希望能「實實在在熱愛每一天，活成自己喜歡的模樣」。

小嫻也向同樣因無法生育而感到遺憾、甚至懷疑自我價值的女性喊話，認為每個人的生命都值得被珍惜，並寫道：「不能孕育生命不是遺憾，而是讓妳擁有更多精力去孕育更大的愛。」她認為，愛有許多不同形式，每個人都能找到讓生命綻放的方式。

鄭家純（雞排妹）也發文直言女人擁有子宮和卵子，不代表就有義務為世界生孩子，更批評外界總是將懷孕、生產說得過於簡單，卻忽略女性可能面臨的風險。她也拿投資理財作比喻，認為生育規畫和財務規畫一樣，都是私密的個人選擇，最後引用陳珊妮在2014年貼文中「陳年宿便」形容某些不願正視問題的人。

鄭家純表示，「當女人有子宮有卵子，不代表欠這個世界孩子」，認為有智慧和判斷力的人，都不會將懷孕生小孩說得像定期定額買0050一樣簡單。她進一步指出，沒有買股票、錯過市場行情的人，不會像沒有生小孩的女性政治人物一樣，三不五時就被拿出來嫌棄、質疑，因為大家都知道投資理財是個人選擇，生育規畫也應該受到同樣的尊重。

鄭家純發文直言女人擁有子宮和卵子，不代表就有義務為世界生孩子。（取材自臉書）