命根子被聯結車輾斷...男星消瘦露面 爆身心出狀況
葉諾帆近來身心狀況出現問題，出席活動時消瘦無神，所幸在心理諮商、醫師協助與公司支持下，正逐步走出憂鬱低谷。
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葉諾帆近來身心狀況出現問題，出席活動時消瘦無神，所幸在心理諮商、醫師協助與公司支持下，正逐步走出憂鬱低谷。
台灣歌手葉諾帆昨出席豪記40周年巡演記者會，面黃肌瘦顯得無精打采，後才透露這陣子身心都出狀況，「生活很糟，但有去找心理諮商師，慢慢往好的方向前進」。他也想感謝豪記唱片還有經紀人的信任，讓他不用擔心收入問題，可以好好面對自我。
葉諾帆過去發生嚴重車禍，被聯結車輾過下半身，急救時發現骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂、尿道斷裂、命根子失去知覺，醫師警告恐會癱瘓。當時他進行了3次手手術，家屬收到院方發出14次命危通知，撿回一命後完全康復，命根子功能一切正常。
然而他前陣子突然陷入人生低谷，檢查後罹患憂鬱症，幸而有醫師相助，加上公司傾力相挺，讓他慢慢走出陰霾。他擔任職籃啦啦隊的妹妹璐葳昨天陪著他工作，表示哥哥的狀況都看在眼裡，「我有鼓勵他，每天陪著他講話」。
豪記40周年巡演由翁立友、龍千玉領軍，攜手七郎、向蕙玲、吳俊宏、沈建豪、吳勇濱、林良歡、林姍、林琇琪、柯俊傑、唐儷、陳思安、陳淑萍、陳隨意、鄔兆邦、楊哲、楊靜、葉諾帆、廖婉君、劉信明、談詩玲、謝宜君、謝金晶以及蕭玉芬，將在明年4月3日唱進高流。
他出席豪記40周年巡演記者會時，整體看起來面黃肌瘦、神情無精打采，之後才坦言這陣子身心都出現狀況，生活也過得很糟。 葉諾帆表示自己已經去找心理諮商師，並在醫師協助下治療憂鬱症；同時公司與經紀人也願意支持他，讓他不必先擔心收入，能專心面對自己。 他曾遭聯結車輾過下半身，造成骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂與尿道斷裂，命根子也失去知覺，治療時一度收到14次命危通知，所幸最後康復。
精華 FAQ
他出席豪記40周年巡演記者會時，整體看起來面黃肌瘦、神情無精打采，之後才坦言這陣子身心都出現狀況，生活也過得很糟。
葉諾帆表示自己已經去找心理諮商師，並在醫師協助下治療憂鬱症；同時公司與經紀人也願意支持他，讓他不必先擔心收入，能專心面對自己。
他曾遭聯結車輾過下半身，造成骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂與尿道斷裂，命根子也失去知覺，治療時一度收到14次命危通知，所幸最後康復。
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