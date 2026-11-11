我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州聯邦參議員席位 民主黨挑戰者科洛姆得勝

葡萄酒開瓶了喝不完 農家曝白酒、紅酒不同料理妙招

命根子被聯結車輾斷...男星消瘦露面 爆身心出狀況

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葉諾帆(右)感謝妹妹璐葳的細心照顧。(記者林士傑／攝影)
葉諾帆(右)感謝妹妹璐葳的細心照顧。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

葉諾帆近來身心狀況出現問題，出席活動時消瘦無神，所幸在心理諮商、醫師協助與公司支持下，正逐步走出憂鬱低谷。

台灣歌手葉諾帆昨出席豪記40周年巡演記者會，面黃肌瘦顯得無精打采，後才透露這陣子身心都出狀況，「生活很糟，但有去找心理諮商師，慢慢往好的方向前進」。他也想感謝豪記唱片還有經紀人的信任，讓他不用擔心收入問題，可以好好面對自我。

葉諾帆過去發生嚴重車禍，被聯結車輾過下半身，急救時發現骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂、尿道斷裂、命根子失去知覺，醫師警告恐會癱瘓。當時他進行了3次手手術，家屬收到院方發出14次命危通知，撿回一命後完全康復，命根子功能一切正常。

然而他前陣子突然陷入人生低谷，檢查後罹患憂鬱症，幸而有醫師相助，加上公司傾力相挺，讓他慢慢走出陰霾。他擔任職籃啦啦隊的妹妹璐葳昨天陪著他工作，表示哥哥的狀況都看在眼裡，「我有鼓勵他，每天陪著他講話」。

豪記40周年巡演由翁立友、龍千玉領軍，攜手七郎、向蕙玲、吳俊宏、沈建豪、吳勇濱、林良歡、林姍、林琇琪、柯俊傑、唐儷、陳思安、陳淑萍、陳隨意、鄔兆邦、楊哲、楊靜、葉諾帆、廖婉君、劉信明、談詩玲、謝宜君、謝金晶以及蕭玉芬，將在明年4月3日唱進高流。

葉諾帆的妹妹璐葳現擔任職籃啦啦隊。(摘自臉書)
葉諾帆的妹妹璐葳現擔任職籃啦啦隊。(摘自臉書)

葉諾帆面黃肌瘦顯得無精打采。記者林士傑／攝影
葉諾帆面黃肌瘦顯得無精打采。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 他出席豪記40周年巡演記者會時，整體看起來面黃肌瘦、神情無精打采，之後才坦言這陣子身心都出現狀況，生活也過得很糟。

  • 葉諾帆表示自己已經去找心理諮商師，並在醫師協助下治療憂鬱症；同時公司與經紀人也願意支持他，讓他不必先擔心收入，能專心面對自己。

  • 他曾遭聯結車輾過下半身，造成骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂與尿道斷裂，命根子也失去知覺，治療時一度收到14次命危通知，所幸最後康復。

憂鬱症

上一則

強尼戴普沉寂多年終「解凍」 擺脫陰霾告白粉絲：你們才是我的老闆

延伸閱讀

張秀卿離婚負債爆退出演藝圈…龍千玉不捨揭私下對話

張秀卿離婚負債爆退出演藝圈…龍千玉不捨揭私下對話
新婚夜丈夫送客車禍病危 孕妻一句話讓網友淚崩

新婚夜丈夫送客車禍病危 孕妻一句話讓網友淚崩
楊坤揭「歌手」跑調真相 稱當時父墜樓 他驚恐發作硬登台

楊坤揭「歌手」跑調真相 稱當時父墜樓 他驚恐發作硬登台
顧安生早留筆記交代後事 胡錦淚曝丈夫臨終只說「很累」

顧安生早留筆記交代後事 胡錦淚曝丈夫臨終只說「很累」

熱門新聞

周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料