命根子被聯結車輾斷...男星消瘦露面 爆身心出狀況

葉諾帆(右)感謝妹妹璐葳的細心照顧。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 葉諾帆近來身心狀況出現問題，出席活動時消瘦無神，所幸在心理諮商、醫師協助與公司支持下，正逐步走出憂鬱低谷。

台灣歌手葉諾帆昨出席豪記40周年巡演記者會，面黃肌瘦顯得無精打采，後才透露這陣子身心都出狀況，「生活很糟，但有去找心理諮商師，慢慢往好的方向前進」。他也想感謝豪記唱片還有經紀人的信任，讓他不用擔心收入問題，可以好好面對自我。

葉諾帆過去發生嚴重車禍，被聯結車輾過下半身，急救時發現骨盆粉碎性骨折、大腿骨斷裂、尿道斷裂、命根子失去知覺，醫師警告恐會癱瘓。當時他進行了3次手手術，家屬收到院方發出14次命危通知，撿回一命後完全康復，命根子功能一切正常。

然而他前陣子突然陷入人生低谷，檢查後罹患憂鬱症 ，幸而有醫師相助，加上公司傾力相挺，讓他慢慢走出陰霾。他擔任職籃啦啦隊的妹妹璐葳昨天陪著他工作，表示哥哥的狀況都看在眼裡，「我有鼓勵他，每天陪著他講話」。

豪記40周年巡演由翁立友、龍千玉領軍，攜手七郎、向蕙玲、吳俊宏、沈建豪、吳勇濱、林良歡、林姍、林琇琪、柯俊傑、唐儷、陳思安、陳淑萍、陳隨意、鄔兆邦、楊哲、楊靜、葉諾帆、廖婉君、劉信明、談詩玲、謝宜君、謝金晶以及蕭玉芬，將在明年4月3日唱進高流。

葉諾帆的妹妹璐葳現擔任職籃啦啦隊。(摘自臉書)

葉諾帆面黃肌瘦顯得無精打采。記者林士傑／攝影