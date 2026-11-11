陶晶瑩女兒「南加大休學」半年將返美 李李仁空巢期樂當工具人

李李仁曾想過考保母執照。(圖／文策院與四方四隅)

AI摘要 文章摘要整理： 李李仁分享育兒日常與空巢期心情，透露女兒荳荳從南加大休學返家半年後即將再赴美，自己在家常扮演工具人，也談到新戲《新手上路》的拍攝與播出。

台灣男星李李仁演出Netflix 、民視影集「新手上路」，戲裡碰上新手爸媽的各種混亂，戲外也是一名有豐富育兒經驗的爸爸。他和老婆陶晶瑩育有1對兒女，女兒荳荳自南加大 休學半年後將返美，兒子則在新加坡 念高中，進入空巢期後，「現在讓我開心的都是很小的事 」，像是今天成功為愛犬接尿，就獲得陶子讚美：「這個把拔太厲害太偉大了！」

李李仁形容起取尿過程活靈活現，因為這隻邊境牧羊犬是母的，所以他趁牠蹲下來尿時火速去接尿，再送去獸醫院，「不然就要從肚子穿刺，捨不得牠挨那一針」。

談起孩子，他坦言過去一打二的日子真的很累，「新手上路」拍出許多新手爸媽的狼狽，讓他想起孩子小時候的點滴。身為主要照顧者之一，他自認是肯做事的爸爸，孩子有煩惱通常會找媽媽，要出門玩或需要爸爸幫忙時才會找他，家裡分工相當明確。女兒買了蜘蛛人玩具，頭捏不緊、東西故障，就會找他這個「工具人」，至於心靈輔導、人生規畫，則是媽媽比較擅長。

過去李李仁因為帶孩子帶出心得，曾想過考保母證照，後來才發現必須花很多時間上課，才打消念頭。女兒荳荳已經長大，之前從美國南加大休學，回家住了半年，過2個月又要出國，難得每天都能看見女兒，讓夫妻倆格外珍惜。

李李仁透露，女兒在美國曾因生活不適應，吃不好、睡不好，陶子便勸她先回家休息，把身體養好再出發，女兒在家住得開心，他們也跟著開心，甚至多了一個司機可以載著父母到處走。

至於兒子李小龍是否會接棒進演藝圈，李李仁抱持開放態度，雖然曾客串影集，但他不會特別要求孩子走同一條路，「如果他有這個目標，就自己去爭取；如果沒有的話，不會去要求」。兒子成績不錯，最近想當醫生，他建議當獸醫，他認為每個人都該找到自己擅長的事，不必複製父母的人生。

工作方面，李李仁透露「新手上路」拍攝相當緊湊，40天左右就完成6集，曾有一天凌晨2點在瑞光路封街拍攝，一路工作到隔天中午。他笑說，自己反而是劇組裡最不容易笑場的人，每天看著年輕演員笑到停不下來，但拍喜劇最重要的，還是演員自己得相信這件事好笑。

由文化內容策進院與四方四隅文娛國際股份有限公司共同出品，並獲文化部影視及流行音樂產業局113年度電視及新媒體內容製作補助的奇幻愛情喜劇「新手上路」，已於Netflix全集上線，民視每週日晚間10點播出。