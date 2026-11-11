簡嫚書老妝曝光 25歲演到80歲 每次上妝苦等7小時

簡嫚書80歲老妝曝光。(圖／時創影業提供)

AI摘要 文章摘要整理： 簡嫚書在影集《重生密碼》中詮釋橫跨25歲到80歲的角色，老妝需耗時7小時，她仍樂在其中；陳意涵則分享對記憶與人生無常的感觸，認為平安最重要。

台灣女星簡嫚書在影集「重生密碼」飾演沈素英，角色從25歲跨越到80歲，老妝造型也首度曝光。她透露，每次拍攝老妝前都得花上7小時準備，不過她笑說一點也不覺得辛苦，對於老妝並不陌生，反而很享受觀察化妝師的技術，對整個上妝過程相當投入。

劇中沈素英是富家千金，年幼時便罹患怪病，與碼頭工人周亦白（邱澤 飾）相遇後私奔，從千金小姐變成平凡主婦，後來丈夫失蹤，她甚至得背負丈夫的罪名生活，卻始終選擇守護家庭。另一名深愛她的田修（修杰楷 飾），則希望透過人體冷凍實驗讓她重生。

被問到周旋在邱澤、修杰楷兩名男子之間的感受，簡嫚書認為沈素英相當幸福，能夠被兩個男人如此深愛。至於現實生活中是否遇過像田修這樣激烈的追求者，她笑說沒有碰過，但如果真的遇上，「可能只能比對方更病態吧。」談到劇中即使丈夫失蹤，沈素英仍然深情不變，她則認為愛情並非一成不變，「對於愛情的需求，我認為我自己是會變的，而愛本身就很難定義，所以變不變好像很難認真討論。」

邱澤（中）和簡嫚書為愛私奔。圖／時創影業提供

陳意涵飾演的陸霏，腦中被植入沈素英的記憶。談到如果有機會擁有別人的記憶，卻必須付出失去自身記憶的代價，她直言絕對不要，「我最怕自己有一天忘記小孩和身邊的人，希望永遠不要有這一天。」

劇中陸霏雖然從車禍中幸運甦醒，人生卻接連遭逢變故，不僅原本合作的經紀人企圖搶走拳館，父親也將財產花光。這段人生無常的情節，讓陳意涵聯想到童年時家中的經濟狀況，以及成年後的感情經歷。她感觸地說，現在的自己已經看得比較開，「其實平安就好，只要平安，就有重新再來的機會。」