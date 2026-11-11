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周渝民「藍調」飆髒話超順 笑稱壓力都釋放了

記者趙大智／綜合報導
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周渝民(右)對張鈞甯(左)的表現極為讚賞。（記者沈昱嘉／攝影）
周渝民(右)對張鈞甯(左)的表現極為讚賞。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

周渝民與張鈞甯在台版《我們的藍調時光》中突破形象演出，前者藉髒話與狼狽戲份釋放壓力，後者則為憂鬱症角色瘦身並深入做功課。

台灣男星周渝民（仔仔）徹底撕掉貴公子標籤，在台版「我們的藍調時光」飆髒話、夾髮捲，還在泥水裡打滾；張鈞甯為詮釋憂鬱症角色，原本就瘦竟再瘦3公斤，還找有憂鬱症的朋友做功課，早年也曾陷入憂鬱低潮的仔仔知道後對她說：「為什麼不問我？還花時間問別人！」

周渝民對應韓版的角色是李炳憲，為了演好賣雜貨的小販，他穿背心，鬍渣也不刮，開車到處逛了解「民情」。但澎湖實在太熱，一場張鈞甯車子在路邊拋錨的戲，大中午沒有任何遮蔽物很恐怖，他忍不住問住當地的臨演這麼熱怎麼生活，結果對方回：「說真的我們不會這個時間出來工作，不是很奇怪嗎你們！」

周渝民刻意呈現出「品味有誤差」的模樣，還把瀏海捲上髮捲超接地氣，至於講髒話也不會咬到舌頭，因為事前就請語言老師提供很多種讓他背，臨場可以發揮，笑說：「沒想到愈說愈順，把壓力都釋放了。」過往大家都覺得他屬於文靜型演員，所以很喜歡有角色可以讓他盡情發揮。

但說到在泥水裡打滾的戲，周渝民坦言：「那天我是真的生氣了！」當天在貢寮拍還遇上寒流，風非常大，剛好是最後一場戲，就藉機把情緒發出去了，「劇本大家都會背，但真的在那場景時，身為角色到底會講出什麼話，我可以自由表演不怕NG」，至於有沒有喝到泥水根本已不知道，他其實事前就先去淋一陣子雨全身都濕透，希望自己夠狼狽。

張鈞甯心目中的韓版是前5名，後勁極強，但她跟周渝民3度搭檔也很有火花，她不想把憂鬱症演得太表面，希望真正靠近這種文明病，除了外型刻意變得更瘦弱，還把手機桌面換成下雨天、聽悲傷的歌。當她站在周渝民面前演出時，讓周渝民十分驚訝，因為他對她印象就是氣質淑女，卻第一次看到她情緒激烈爆發，「真的給她大拇指，看到對方這樣，我很滿足」。

製作人柴智屏被網友批評拍韓版是「自不量力」，對此她說，當初籌拍時，的確有演員因為不想被比較而拒演，願意接演的都很勇敢，「『流星花園』、『那些年我們一起追的女孩』各國都拍了不同版本，金庸的『神鵰俠侶』也是，好故事值得被不一樣方式詮釋，所以對於被比較沒那麼擔心，而且我們的演員真的很棒，他們不會覺得萬一我輸了怎麼辦」。

精華 FAQ

  • 他徹底撕掉過去的貴公子印象，改穿背心、留鬍渣、夾髮捲，還在泥水裡打滾，並大量飆髒話，刻意呈現更粗獷、接地氣的角色樣貌。

  • 因為事前先請語言老師提供多種髒話讓他背熟，臨場可以自由發揮，加上角色本身需要直接表達情緒，讓他越說越順，反而覺得壓力被釋放。

  • 她表示不少演員因怕被比較而拒演，但願意接的人都很勇敢。她認為《流星花園》與《那些年》都有不同版本，好故事本來就值得用不同方式重新詮釋。

憂鬱症

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