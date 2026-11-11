我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

霍建華披白袍太帥 真病患追問「哪一科」想掛號

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍建華拍「急診室的奇蹟」披白袍曾被誤認真醫師。（記者林士傑／攝影）
霍建華拍「急診室的奇蹟」披白袍曾被誤認真醫師。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

霍建華出席《急診室的奇蹟》記者會，分享穿白袍拍戲被病患誤認醫師的趣事，也談到為入戲做醫療訓練，並回應AI演員與林心如遭黑粉爆料等話題。

霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、温貞菱、路斯明出席Netflix醫療職人影集「急診室的奇蹟」上線記者會，霍建華暌違多年回歸台劇，劇中飾演急診醫學部副主任周承俊，不僅接受專業醫療訓練，還因披著白袍、掛聽診器在拍攝現場被真實病患誤認成醫師，猛誇：「這個醫生也長太帥了吧！」甚至追問是哪一科想立刻換號，令霍建華直呼相當有趣。

為了貼近醫師形象，霍建華除了接受專業訓練，還刻意長時間將聽診器掛在身上，讓自己習慣醫師隨時取摘器材的動作，幫助自己更入戲；他還透露：「我把聽診器帶回家，就掛在身上，為了就是相信自己是醫生」。被問及有無跟女兒玩過醫生病患的遊戲，他笑稱沒有跟女兒玩過。

記者會上，温貞菱爆料，有一次和霍建華在醫院取景時搭電梯，遇上真實病患，一度被誤認為真醫師，對方不斷誇讚霍建華很帥，他還搞笑和對方搭腔，胡謅自己是「皮膚科醫生」，誰知對方順勢讚：「難怪皮膚那麼好！」這讓一旁的温貞菱感到很有趣也印象深刻，霍建華坦言很喜歡跟陌生人互動，也藉此入戲。

談起近來熱門的AI演員話題，霍建華認為自己不會被AI給取代，演員也不會被取代，他表示演員的表演是真實且有情感的，他透露自己沒在看AI劇，也不會授權肖像給AI做使用，「找我演就好！」主持人曾寶儀則說，「找你演太貴」，霍建華則開玩笑回應，「我可以降價」。

提到劇中不少醫學專業名詞，日前該影集預告釋出，楊謹華提到有關「插管」的專業術語略有不同，霍建華認為或許每個醫院有不同表達方式，至於「急診室的奇蹟」拍攝現場都有醫療顧問指導，演員也是依據顧問專業而表演。

日前林心如遭一名自稱化妝師的黑粉爆料，指她私下會罵化妝師「白痴」，霍建華也坦言有看到相關消息，同為演員又是另一半，他認為所謂爆料純屬不實言論，「一笑置之就好」，也說身為藝人很容易碰到類似情況，不需要太放在心上。

精華 FAQ

  • 因為他穿著白袍、掛著聽診器在醫院取景，外型又相當帥氣，讓真實病患誤以為他是醫師，還追問是哪一科、想立刻換號掛號。

  • 他除了接受專業醫療訓練，也刻意長時間把聽診器掛在身上，甚至帶回家習慣取戴器材的動作，希望讓自己更相信角色、演得更自然。

  • 他認為演員不會被AI取代，也不會授權肖像給AI使用，還開玩笑說找他演就好；至於林心如被爆料，他則表示一笑置之、不必太在意。

上一則

金馬63頒獎嘉賓曝光 奉俊昊、舒華、劉嘉玲都來了

下一則

22場話劇磨演技 「今天是太陽雨」楊超越「收著演」獲讚

延伸閱讀

「演員是有情感的」霍建華談AI：不怕被取代、不授權肖像

「演員是有情感的」霍建華談AI：不怕被取代、不授權肖像
霍建華演急診醫生 險被全英文專業醫療術語難倒

霍建華演急診醫生 險被全英文專業醫療術語難倒

女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了

女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了
9歲女兒迷韓星 還吐槽爸爸 霍建華喊：看我就好

9歲女兒迷韓星 還吐槽爸爸 霍建華喊：看我就好

熱門新聞

林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐