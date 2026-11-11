霍建華披白袍太帥 真病患追問「哪一科」想掛號

霍建華拍「急診室的奇蹟」披白袍曾被誤認真醫師。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華出席《急診室的奇蹟》記者會，分享穿白袍拍戲被病患誤認醫師的趣事，也談到為入戲做醫療訓練，並回應AI演員與林心如遭黑粉爆料等話題。

霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、温貞菱、路斯明出席Netflix醫療職人影集「急診室的奇蹟」上線記者會，霍建華暌違多年回歸台劇，劇中飾演急診醫學部副主任周承俊，不僅接受專業醫療訓練，還因披著白袍、掛聽診器在拍攝現場被真實病患誤認成醫師，猛誇：「這個醫生也長太帥了吧！」甚至追問是哪一科想立刻換號，令霍建華直呼相當有趣。

為了貼近醫師形象，霍建華除了接受專業訓練，還刻意長時間將聽診器掛在身上，讓自己習慣醫師隨時取摘器材的動作，幫助自己更入戲；他還透露：「我把聽診器帶回家，就掛在身上，為了就是相信自己是醫生」。被問及有無跟女兒玩過醫生病患的遊戲，他笑稱沒有跟女兒玩過。

記者會上，温貞菱爆料，有一次和霍建華在醫院取景時搭電梯，遇上真實病患，一度被誤認為真醫師，對方不斷誇讚霍建華很帥，他還搞笑和對方搭腔，胡謅自己是「皮膚科醫生」，誰知對方順勢讚：「難怪皮膚那麼好！」這讓一旁的温貞菱感到很有趣也印象深刻，霍建華坦言很喜歡跟陌生人互動，也藉此入戲。

談起近來熱門的AI演員話題，霍建華認為自己不會被AI給取代，演員也不會被取代，他表示演員的表演是真實且有情感的，他透露自己沒在看AI劇，也不會授權肖像給AI做使用，「找我演就好！」主持人曾寶儀則說，「找你演太貴」，霍建華則開玩笑回應，「我可以降價」。

提到劇中不少醫學專業名詞，日前該影集預告釋出，楊謹華提到有關「插管」的專業術語略有不同，霍建華認為或許每個醫院有不同表達方式，至於「急診室的奇蹟」拍攝現場都有醫療顧問指導，演員也是依據顧問專業而表演。

日前林心如遭一名自稱化妝師的黑粉爆料，指她私下會罵化妝師「白痴」，霍建華也坦言有看到相關消息，同為演員又是另一半，他認為所謂爆料純屬不實言論，「一笑置之就好」，也說身為藝人很容易碰到類似情況，不需要太放在心上。