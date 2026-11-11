蕭煌奇寵妻無上限 買新房、歐洲蜜月「她開心就好」

剛去北海道拍完婚紗的蕭煌奇，氣色相當好。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蕭煌奇在公益活動中談到婚姻生活，透露北海道拍婚紗、明年辦婚禮與歐洲蜜月都由老婆主導，他則負責埋單，還砸2000萬買房送妻。

台灣歌手蕭煌奇應慈善基金會邀約，把「讓我成為你的翅膀」改編成陽光樂觀版，在公益記者會獻唱。剛從北海道返台的他，甜蜜透露是去拍婚紗，過程冷到鼻水狂流，但抱緊老婆取暖，問及總花費？他霸氣表示：「錢對我來說不是重要的，女主角開心就好。」

夫婦今年1月登記結婚，老婆不久前送他健康檢查作為50歲生日禮物，結果發現低密度膽固醇偏高，老婆向他喊話「你要陪我久一點，身體一定要健康」，因此替他準備三餐。蕭煌奇說已規畫好明年3月辦婚禮、4月歐洲度蜜月，細節全交由老婆安排，自己負責埋單，他笑稱：「老婆為了拍婚紗、辦婚禮，正在積極減重。」

他說老婆本來就不豐腴，現在想要瘦到成紙片人，固執個性讓他覺得有些不捨。其實他很寵愛老婆，考量到房子不能養寵物，又砸台幣2000萬（約60.8萬美元）入手中古屋，登記在老婆名下，「在我家附近而已，正在裝潢，明年就能跟貓咪一起住」。而喜歡按部就班的他，打算等婚禮、蜜月結束後再拚小寶寶，笑說「說不定蜜月就中了」。

近日黃仁勳出軌成為熱門話題，蕭煌奇跟老婆跟上時事互相拷問，表示不會原諒另一半出軌，平常也不用特別報備，因為生活相當簡單，「老婆甚至比我還宅」。