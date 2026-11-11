曾涉詐騙遭通緝 資深玉女神神隱18年轉型當畫家

宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 昔日玉女紅星宋岡陵淡出演藝圈多年，曾因詐騙案遭通緝，如今透過臉書回顧人生轉折，並分享從演員走向畫家的創作歷程。

曾是1980年代台灣當紅花旦的資深女星宋岡陵，當年憑藉「烽火兒女情」、「王昭君」等劇，以及電影「八百壯士」走紅，成為家喻戶曉的玉女紅星。淡出演藝圈多年，她近年來轉型成藝術家，鮮少公開露面談過往，近日透過臉書發表長文「我的藝術自傳小史」，首度詳細回顧從演員、服裝設計師到畫家的生命歷程。

宋岡陵1974年以電影「古鼎紅顏」出道，之後與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」，成為該台當家女主角，事業巔峰之際，她與製衣少東蔡昭倫結婚，赴美定居並育有1子1女，但這段豪門婚姻卻在1995年以離婚收場。結束婚姻後，宋岡陵一度重返演藝圈，並開公司跨足服裝設計，不過，2008年卻捲入生技公司增資詐騙 案，一度因未到案遭通緝，2014年因罪證不足撤銷起訴，但從此她也幾乎未曾公開露臉，直到近日有網友發現她疑似低調透過臉書分享近況。

宋岡陵在長文中透露，自己12歲便愛上繪畫，19歲踏入演藝圈，28歲時更經歷一場改變人生的靈性體驗，形容「天空在我眼前打開」，從此重新思考生命與信仰，也揭開淡出演藝圈背後的心路歷程。談到人生轉折，宋岡陵坦言，年輕時很早就站上舞台中央，受到眾人喜愛，但成功來得太快，也讓她一度以為很多事情只要想做就能完成，甚至形容自己「像一個天使」。然而，隨著責任、時間與身體限制逐漸浮現，她開始感受到精神與現實之間的失衡，進而重新認識自己。

重新投入繪畫後，宋岡陵從人物、風景及花卉等具象創作，逐漸發展出抽象藝術風格，並將哲學、神學與個人靈性經驗融入作品，她感性表示：「這一次，我不再只是畫畫。我開始讓那份無法言說的存在，透過我，被看見。」

宋岡陵透過臉書吐露近況。（取材自臉書）