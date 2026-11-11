我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

曾涉詐騙遭通緝 資深玉女神神隱18年轉型當畫家

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。（本報資料照片）
宋岡陵曾是80年代中視當家女主角。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

昔日玉女紅星宋岡陵淡出演藝圈多年，曾因詐騙案遭通緝，如今透過臉書回顧人生轉折，並分享從演員走向畫家的創作歷程。

曾是1980年代台灣當紅花旦的資深女星宋岡陵，當年憑藉「烽火兒女情」、「王昭君」等劇，以及電影「八百壯士」走紅，成為家喻戶曉的玉女紅星。淡出演藝圈多年，她近年來轉型成藝術家，鮮少公開露面談過往，近日透過臉書發表長文「我的藝術自傳小史」，首度詳細回顧從演員、服裝設計師到畫家的生命歷程。

宋岡陵1974年以電影「古鼎紅顏」出道，之後與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」，成為該台當家女主角，事業巔峰之際，她與製衣少東蔡昭倫結婚，赴美定居並育有1子1女，但這段豪門婚姻卻在1995年以離婚收場。結束婚姻後，宋岡陵一度重返演藝圈，並開公司跨足服裝設計，不過，2008年卻捲入生技公司增資詐騙案，一度因未到案遭通緝，2014年因罪證不足撤銷起訴，但從此她也幾乎未曾公開露臉，直到近日有網友發現她疑似低調透過臉書分享近況。

宋岡陵在長文中透露，自己12歲便愛上繪畫，19歲踏入演藝圈，28歲時更經歷一場改變人生的靈性體驗，形容「天空在我眼前打開」，從此重新思考生命與信仰，也揭開淡出演藝圈背後的心路歷程。談到人生轉折，宋岡陵坦言，年輕時很早就站上舞台中央，受到眾人喜愛，但成功來得太快，也讓她一度以為很多事情只要想做就能完成，甚至形容自己「像一個天使」。然而，隨著責任、時間與身體限制逐漸浮現，她開始感受到精神與現實之間的失衡，進而重新認識自己。

重新投入繪畫後，宋岡陵從人物、風景及花卉等具象創作，逐漸發展出抽象藝術風格，並將哲學、神學與個人靈性經驗融入作品，她感性表示：「這一次，我不再只是畫畫。我開始讓那份無法言說的存在，透過我，被看見。」

宋岡陵透過臉書吐露近況。（取材自臉書）
宋岡陵透過臉書吐露近況。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 她在1980年代因《烽火兒女情》、《王昭君》與電影《八百壯士》等作品走紅，成為台灣家喻戶曉的資深女星，也曾與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」。

  • 宋岡陵在2008年捲入生技公司增資詐騙案，因未到案一度遭通緝；直到2014年因罪證不足撤銷起訴，之後便幾乎未再公開露面。

  • 她表示自己12歲就愛上繪畫，近年重新投入藝術創作，從人物、風景到花卉逐漸轉向抽象風格，並把哲學、神學與靈性體驗融入作品。

詐騙

上一則

「沙丘」片場超震撼 羅伯派汀森：就像一座主題樂園

下一則

虞書欣突湊近蹭熱度？張凌赫脫口「嚇我一跳」真相還原

延伸閱讀

整理包／顧安生與胡錦 當紅主播遇上潘金蓮 相守近半世紀成佳話

整理包／顧安生與胡錦 當紅主播遇上潘金蓮 相守近半世紀成佳話
娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

整理包／從「不了情」女星到七連霸立委 高金素梅當真捲共諜案？

整理包／從「不了情」女星到七連霸立委 高金素梅當真捲共諜案？
神顏CP愛行善 申敏兒、金宇彬低調捐款破50億韓元

神顏CP愛行善 申敏兒、金宇彬低調捐款破50億韓元

熱門新聞

林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐