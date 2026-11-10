小S逼問「前妻與現任差在哪」 哈林真實反應曝光

小S（左）和派翠克（右）訪問哈林。(東森綜合台提供)

AI摘要 文章摘要整理： 哈林上《小姐不熙娣》被小S追問前妻與現任差異，先以幽默化解，再真誠談到婚姻重點是彼此接住情緒，並在性與外貌話題上妙答連連。

哈林（庾澄慶）日前上小S （徐熙娣）和派翠克主持的「小姐不熙娣」，哈林和伊能靜 結束第一段婚姻後，和前主播張嘉欣結婚至今，幸福美滿，不過小S在節目上大膽提問，要哈林比較兩段婚姻有何不同，哈林也高EQ給出回應。

小S先是鼓起勇氣表示想「冒險問一題」，哈林瞬間警惕：「很危險嗎？危險就不要問！」小S不敢直視哈林，硬著頭皮拋出重磅問題：「你覺得第一次結婚跟第二次結婚，有什麼不一樣的感覺？」全場瞬間空氣凝結。沒想到哈林展現超高EQ，開玩笑打破沉默：「我在想第三次……」引發全場狂笑。哈林隨後收起玩笑、真摯表示：「如果用最直接的方式回答妳，這個感覺其實都寫在我的歌曲『愛人』裡面了。最終就是要這樣子——不管你的喜怒哀樂，都有一個人能完全接住你。」

小S好奇追問：「所以你老婆能完全接住你的各種情緒？」哈林大方承認：「可以。」小S見狀立刻加碼大膽追問：「那你現在跟你老婆還會有性慾嗎？」哈林毫不避諱直言：「我覺得『炙熱』是很重要的一件事！」讓小S震驚大喊：「你還有？！」哈林則打趣反擊：「我才不要告訴妳更多！告訴妳就會被剪成短片在網路上散播！」兩人一來一回的犀利交鋒將氣氛推向最高潮。

談到體力與歲月痕跡，哈林坦言現在確實比以前容易疲累，但仍盡力保持最佳狀態。聊到外貌保養，哈林感嘆女生比較辛苦，隨著歲月長相與心態都會改變，而男生老了反而可能被視為有魅力。這番話讓小S警鈴大作，立刻追問：「所以你剛剛看到我，是覺得我臉哪裡變了是不是？」哈林竟秒答：「其實妳『饅化』情況不嚴重啦！」一句話瞬間炸翻現場。

小S氣到當場跳起來大喊：「饅化？！饅化是有在注射耶！我根本沒注射！」一旁的派翠克也驚慌說：「講饅化很嚴重耶！」眼看玩笑開大，哈林連忙急忙解釋：「我這個詞用不好，我用錯了，我不懂饅化的意思。」小S甚至叫哈林的手拍打自己的臉頰，以實力證明自己全天然「絕無注射」，拍完小S雙頰後，哈林接著表示：「真的欸，有啦妳還好，還是很漂亮。」