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「演員是有情感的」霍建華談AI：不怕被取代、不授權肖像

中央社／台北10日電
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霍建華。（記者林士傑／攝影）
霍建華。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

霍建華出席《急診室的奇蹟》記者會，分享入戲拍戲趣事，並表態不接受AI取代或授權肖像，強調演員表演具有真實情感。

台灣男星霍建華在「急診室的奇蹟」飾醫生，拍戲時把聽診器帶回家，時刻提醒自己是醫生。而AI演員話題，霍建華認為自己不會被AI取代也不會授權給AI，「演員表演是真實有情感的」。

戲劇「急診室的奇蹟」今天舉辦上線記者會，主演群霍建華（飾急診室醫生）、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、温貞菱、路斯明齊聚分享拍戲有趣的經歷，霍建華透露在拍戲時候入戲很深，「我把聽診器帶回家，就掛在身上，為了就是相信自己是醫生」，而被問及有無跟女兒玩過醫生病患的遊戲，他笑稱沒有跟女兒玩過。

劇中温貞菱和霍建華有不少感情對手戲，温貞菱表示跟霍建華拍戲很有趣，有次霍建華著醫師袍在醫院拍戲，兩人搭乘電梯時，霍建華被真實的病患誤認是真實的醫生，笑問霍建華，「哇！醫生那麼帥，你是哪一科我要去掛號」，沒想到霍建華笑說，「皮膚科」；這讓一旁的温貞菱感到很有趣也印象深刻，霍建華坦言很喜歡跟陌生人互動，也藉此入戲。

而說起近來熱門的AI演員話題，霍建華認為自己不會被AI給取代，演員也不會被取代，他表示演員的表演是真實且有情感的，他透露自己沒在看AI劇，也不會授權肖像給AI做使用，「找我演就好！」主持人曾寶儀則說，「找你演太貴」，霍建華則開玩笑回應，「我可以降價」。

精華 FAQ

  • 他認為自己不會被AI取代，也不覺得演員會被取代，因為表演是帶著真實情感的呈現，AI難以完整複製這種人味與現場互動。

  • 他透露拍戲時入戲很深，甚至把聽診器帶回家，還常掛在身上，用這種方式提醒自己要持續相信角色就是一名醫生。

  • 温貞菱提到，霍建華穿著醫師袍在醫院拍戲時，曾被真實病患誤認為醫生，還被問要掛哪一科；霍建華則幽默回應皮膚科。

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