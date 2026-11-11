連黃仁勳都外遇 王仁甫被點名「台男最後一道防線」

王仁甫是不少網友心目中的好男人。（本報資料照片）

Nvidia(輝達，又名英偉達)執行長黃仁勳 因爆出婚外情，愛妻人設徹底崩塌，有網友在Threads 感嘆，和季芹結婚20年的王仁甫應該是台男的最後一道防線，新聞曝光後，王仁甫在臉書回應「真的承擔不起」，還開玩笑稱懷疑發文的網友就是老婆本人。

黃仁勳承認和中國女間諜黃樂有婚外情，對比他過去的好男人形象格外諷刺，有網友就在Threads發文表示：「王仁甫應該是台灣男性最後防線了。」不少網友紛紛附和，認為王仁甫當年在5566聲勢如日中天之際，不顧禁愛令和季芹陷入熱戀，婚後多年對老婆仍一往情深，完全就是愛家好男人，直呼如果連王仁甫都外遇，「我真的不相信男人了」。

王仁甫在臉書轉貼這則新聞，謙虛表示「真的承擔不起，敝人i人認識的女性確實不多~~相伴者確實只有季芹一人~現在全民監督~苦了」，最後還不忘虧季芹：「嚴重懷疑發文者是我老婆！」網友見狀，紛紛留言「你不要翻車喔」、「全台的希望」、「仁甫哥，現在全世界我只相信你是真愛」，還有人打趣「我會持續監督」。