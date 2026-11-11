觀影說劇／「晚窒息」挑戰恐怖片極限 初孟軒爆撞鬼體驗

演員姚愛寗(左)、初孟軒在「晚窒息」配對飾演高中生情侶。（圖／瀚草文創提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣恐怖片《晚窒息》採一鏡到底拍攝，讓演員在高壓與意外中完成近90分鐘的沉浸式演出；初孟軒也分享高中時的撞鬼經歷。

台灣恐怖片「晚窒息」大膽挑戰一鏡到底拍攝手法，導演詹家維、張佑維（石頭）希望打破傳統恐怖片形式，讓觀眾真正感受到被鬼追殺的臨場壓迫感。導演透露，全片約90分鐘，時間感幾乎貼近真實時間，希望透過不間斷的鏡頭，帶給觀眾沉浸式觀影體驗。不過，一鏡到底也讓演員和劇組神經緊繃，姚愛寗、初孟軒拍攝時不僅得背熟台詞，還得隨時應付突發狀況，甚至發生跌倒、撞傷等意外。

詹家維表示，恐怖片已經發展出許多不同形式，這次想嘗試讓觀眾實際感受到被鬼追殺的體驗，因此決定採用接近真實時間的一鏡到底方式拍攝。張佑維則坦言，拍攝過程相當困難，雖然事前花了大量時間排練，但真正搭配攝影機、演員表演後，仍可能發生意外，例如演員突然跌倒，鏡頭卻不能中斷，所有人只能繼續完成演出。

姚愛寗、初孟軒也分享拍攝壓力，因為一鏡到底牽涉整個劇組，演員、攝影、燈光等工作人員必須同步移動，任何一個環節出錯，都可能影響整個鏡頭。姚愛寗透露，拍攝時曾發生初孟軒踢到她鼻梁的意外，還有一次對方跌倒直接壓在她身上，兩人當時都得忍痛繼續演出。初孟軒也說，因為不知道導演是否看見意外，只能硬著頭皮繼續演，不能喊卡。

初孟軒形容，這次拍攝幾乎按照劇本順序進行，演員必須掌握鏡頭移動的時間點，甚至要在鏡頭抵達前完成自己的動作，若其他演員或工作人員還沒準備好，就得臨場反應。他透露，拍攝前密集排練一個多月，導演與攝影師事先清楚交代鏡頭走位，演員則必須配合鏡位變化調整表演及角色之間的關係，尤其一顆鏡頭長達8分鐘，從頭到尾會發生什麼事，都得事先設想各種可能性。

電影中，初孟軒還有一場被姚愛寗扛起來旋轉的戲，兩人排練時意外發展出「人體海盜船」的演出方式。初孟軒笑說，自己為了詮釋角色的「動物性」，特別思考如何設計更有衝擊力的動作，沒想到最後真的被扛起來轉到頭暈，甚至一度暈到無法繼續演戲，只好重新調整動作。

姚愛寗則透露，這次是首次挑戰比較具有反派性格的角色，拍攝期間也受到角色影響，經常覺得自己被其他演員討厭，連吃宵夜時都會想著「我可以加入大家嗎？」甚至一度習慣坐在角落，感受到反派角色不為人知的孤獨。她坦言，原本沒想到演反派會如此孤單，這次算是很特別的體驗。

除了電影拍攝經驗，初孟軒也分享自己的校園撞鬼經歷。他透露，自己就讀桃園永豐高中時，校內一直流傳有小男孩出沒的傳聞，某次他獨自回教室拿東西，意外發現平常上鎖的教室門竟然開著，走進教室後，眼角餘光突然看見一個小小的身影趴在桌上看著他，當下全身僵硬，等他眨眼再轉頭時，身影已經消失。

初孟軒還說，學校曾發生水龍頭自行開啟的情況，甚至有一次吃雞塊時，眼前的雞塊竟然自己翻面，當時身旁還有朋友目擊。他笑說，後來乾脆在心裡告訴對方：「你可以玩，但是不要傷害人就好了。」