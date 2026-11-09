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小S憶首登香港金像獎 難忘大S霸氣喊話「瞬間安心」

娛樂新聞組／綜合報導
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小S（左）發文思念大S（右）。（取材自Instagram）
小S（左）發文思念大S（右）。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

小S回憶與大S首次以ASOS身分登上香港金像獎時的經歷，因不熟當地人氣而緊張，所幸大S霸氣鼓勵，讓她對姊姊更加敬佩。

小S（徐熙娣）日前在Instagram發文曬照，回憶與姊姊大S徐熙媛）的過往，曝兩人過去首度受邀前往香港金像獎擔任頒獎嘉賓的往事。當年姊妹倆以「ASOS」之姿登上香港影壇盛事，卻因為在當地知名度不高，讓小S緊張到直冒冷汗，深怕上台後沒人理會，所幸大S一番霸氣喊話，讓她瞬間安心，也讓她至今仍對姊姊充滿崇拜。

「噓！星聞」報導，小S憶起，當年她和大S第一次前往香港金像獎擔任頒獎嘉賓時，現場不斷有人質疑「她們是誰？怎麼會邀請她們？ASOS在香港不紅啊！」讓她聽了相當忐忑，甚至緊張到背後直冒冷汗，很害怕上台後沒有人理睬她們。

不過，相較於妹妹的緊張，大S顯得相當淡定。小S透露，當時大S已經是電影人，對於小S的緊張害怕，她直接霸氣表示「怕屁啊，不好笑就趕快下台，有人捧場就好好把台詞說完。」一番話讓小S頓時安心不少，因為她深信只要有姊姊在身邊，就一定會罩著自己。

小S也坦言，當天姊妹倆在台上說的笑話其實沒什麼人笑，但是卻發現大家都搶著拍攝大S，讓她站在姊姊身旁感到相當光榮。這段經歷也讓她深刻體會到，大S之所以選擇成為演員，而不是繼續當主持人，是因為她有能力詮釋不同角色，不必永遠站在鏡頭前訪問別人。

小S直言，自己直到現在仍然非常崇拜大S，不只是佩服她當初做出不同選擇的決心，更敬佩她勇敢追夢的勇氣。她也感嘆，演員這條路並不好走，最後深情寫下「you are my hero sis forever」。

精華 FAQ

  • 她回憶的是姊妹倆首次受邀前往香港金像獎擔任頒獎嘉賓的經歷，當時兩人以ASOS身分登場，對小S來說是相當難忘的一次公開亮相。

  • 因為她聽到現場有人質疑ASOS在香港不紅，擔心上台後沒人理會或回應，所以緊張到背後直冒冷汗，對自己的表現充滿忐忑。

  • 大S直接霸氣表示「怕屁啊，不好笑就趕快下台，有人捧場就好好把台詞說完。」這番話讓小S感到被姊姊罩著，情緒立刻穩定下來。

小S 大S 徐熙媛

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