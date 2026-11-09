張鈞甯首當監製 金鐘導演曹瑞原嫌管太多 笑稱「沒有下次」

張鈞甯(左)、導演曹瑞原相識20多年首度合作。（圖／台北創造電影提供）

AI摘要 文章摘要整理： 張鈞甯首次挑戰監製，與曹瑞原合作籌備8年、成本逾2億元的影集《時候 A TIME》，發布會上兩人互虧逗樂全場，並分享雙世代演員接力演出的幕後故事。

金鐘導演曹瑞原執導、張鈞甯監製主演的影集「時候 A TIME」，日前於文策院TCCF創意內容大會舉行首場發布會。該劇歷經8年籌備、製作成本高達台幣2億多元（約610.6萬美元），兩人相識20多年首度合作，張鈞甯更首次挑戰影集監製，沒想到曹瑞原竟當場笑虧她「很煩」，覺得是「搬石頭砸自己的腳，自找麻煩」，甚至放話：「沒有下一次了。」逗趣互動笑翻全場。

張鈞甯坦言，過去當演員時，只需要專心投入角色，當了監製後，希望守護每一位用心付出的幕前幕後工作者，誰知此話一出，曹瑞原開玩笑接話：「只有這次機會了，下次不會再找你監製。」笑說自己從來沒有被管過，沒想到這次和張鈞甯合作，卻經常要被盯拍攝進度，令他有幾次還忍不住說：「做好妳的事就好，不要煩我。」但他也大讚張鈞甯思路清楚、理性又有韌性，兼具強悍製片特質。

「時候 A TIME」集結言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群等演員，搭配黃旭熙Lucas、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等新生代卡司，透過雙世代演員接力詮釋五位好友橫跨40年的人生故事。作為青年版唯一代表，張鈞甯分享和盧以恩飾演同一角色的過程：盧以恩渴望「長高」，張鈞甯則常觀察對方，對其白皙皮膚相當好奇，私下還會分享美白秘訣。

范少勳分享拍攝幕後，稱此次挑戰吳慷仁的青春時期，劇中飾演「阿文」一角，不僅要拍打戲、挑戰跳舞，還有一段默默暗戀林廷憶的情節，細膩演出讓曹瑞原大讚：「他真的很賤！」隨即解釋是因為范少勳把暗戀的甜蜜與心動詮釋得太好，逗笑全場。

為了揣摩角色，范少勳拍攝前曾與吳慷仁多次交流，對方不僅分享多年拍戲經驗，還提醒他別讓台詞限制表演，要多感受現場空間，找到自然的走位。拍攝監獄戲時，吳慷仁甚至在收工後特地留下來陪他走戲，提供不同表演方向，讓范少勳相當感動，直言雖然兩人詮釋同一角色不同階段，準備過程卻有種一起完成角色的感覺。