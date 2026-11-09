我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

張鈞甯首當監製 金鐘導演曹瑞原嫌管太多 笑稱「沒有下次」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張鈞甯(左)、導演曹瑞原相識20多年首度合作。（圖／台北創造電影提供）
張鈞甯(左)、導演曹瑞原相識20多年首度合作。（圖／台北創造電影提供）

AI摘要

文章摘要整理：

張鈞甯首次挑戰監製，與曹瑞原合作籌備8年、成本逾2億元的影集《時候 A TIME》，發布會上兩人互虧逗樂全場，並分享雙世代演員接力演出的幕後故事。

金鐘導演曹瑞原執導、張鈞甯監製主演的影集「時候 A TIME」，日前於文策院TCCF創意內容大會舉行首場發布會。該劇歷經8年籌備、製作成本高達台幣2億多元（約610.6萬美元），兩人相識20多年首度合作，張鈞甯更首次挑戰影集監製，沒想到曹瑞原竟當場笑虧她「很煩」，覺得是「搬石頭砸自己的腳，自找麻煩」，甚至放話：「沒有下一次了。」逗趣互動笑翻全場。

張鈞甯坦言，過去當演員時，只需要專心投入角色，當了監製後，希望守護每一位用心付出的幕前幕後工作者，誰知此話一出，曹瑞原開玩笑接話：「只有這次機會了，下次不會再找你監製。」笑說自己從來沒有被管過，沒想到這次和張鈞甯合作，卻經常要被盯拍攝進度，令他有幾次還忍不住說：「做好妳的事就好，不要煩我。」但他也大讚張鈞甯思路清楚、理性又有韌性，兼具強悍製片特質。

「時候 A TIME」集結言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群等演員，搭配黃旭熙Lucas、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等新生代卡司，透過雙世代演員接力詮釋五位好友橫跨40年的人生故事。作為青年版唯一代表，張鈞甯分享和盧以恩飾演同一角色的過程：盧以恩渴望「長高」，張鈞甯則常觀察對方，對其白皙皮膚相當好奇，私下還會分享美白秘訣。

范少勳分享拍攝幕後，稱此次挑戰吳慷仁的青春時期，劇中飾演「阿文」一角，不僅要拍打戲、挑戰跳舞，還有一段默默暗戀林廷憶的情節，細膩演出讓曹瑞原大讚：「他真的很賤！」隨即解釋是因為范少勳把暗戀的甜蜜與心動詮釋得太好，逗笑全場。

為了揣摩角色，范少勳拍攝前曾與吳慷仁多次交流，對方不僅分享多年拍戲經驗，還提醒他別讓台詞限制表演，要多感受現場空間，找到自然的走位。拍攝監獄戲時，吳慷仁甚至在收工後特地留下來陪他走戲，提供不同表演方向，讓范少勳相當感動，直言雖然兩人詮釋同一角色不同階段，準備過程卻有種一起完成角色的感覺。

精華 FAQ

  • 張鈞甯這次不只是主演，還首度挑戰影集監製。她表示希望守護幕前幕後每位工作者，也因此常關心拍攝進度，與曹瑞原形成有趣互動。

  • 曹瑞原笑稱張鈞甯當監製後很愛管事，常盯拍攝進度，讓他覺得像是自己找麻煩，還打趣說下次不會再找她監製，現場氣氛十分輕鬆。

  • 范少勳在劇中飾演吳慷仁的青春時期，除了打戲和跳舞，還要詮釋暗戀戲。吳慷仁拍攝前後多次指導他走位與表演，甚至收工後留下陪他走戲。

上一則

胡歌新劇搭老友劉濤、文淇 「重症監護」聚焦ICU護士日常

下一則

李現為楊紫慶生 連續9年不缺席 「神仙友誼」再登熱搜

延伸閱讀

與周渝民3度合作 張鈞甯：謝謝他把我接住

與周渝民3度合作 張鈞甯：謝謝他把我接住
李心潔有魔力…李沐、陳澤耀「黑潮」卸心防 心事全掏出

李心潔有魔力…李沐、陳澤耀「黑潮」卸心防 心事全掏出
周渝民一票飲恨 曹瑞原揭金鐘視帝后評選殘酷內幕

周渝民一票飲恨 曹瑞原揭金鐘視帝后評選殘酷內幕
金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職