李心潔有魔力 「黑潮」演員紛紛卸心防掏心事

李心潔出席金馬影展「黑潮」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 李心潔在電影《黑潮》中兼任監製、編劇與演員指導，陪伴李沐與陳澤耀深入角色，也以心理支持協助他們面對沉重情緒，讓兩人都收穫表演與自我成長。

電影「黑潮」集結李心潔、李沐、陳澤耀合作，李心潔不僅擔任監製、編劇，也在拍攝期間親自投入演員指導，陪伴兩位演員走進角色內心。該片在金馬影展世界首映，李心潔透露，這次陳澤耀和李沐的角色都相當沉重，尤其李沐有一場獨自在房間發病、對著空氣演出的戲，情緒層次複雜，前後花了很長時間排練，正式拍攝時更因鏡頭轉換演了近20次，讓她相當心疼，特別安排心理師從拍攝前一路陪伴到殺青，協助演員照顧情緒。

李心潔表示，自己第一次注意到李沐，是看了「誰是被害者」，雖然當時李沐戲分不多，卻讓她留下深刻印象，尤其喜歡李沐的眼神，「他的眼睛有一種空洞感，會讓你很想知道她內心到底發生什麼事情。」因此一直期待有合作機會。這次邀請李沐演出，她相信對方有能力突破過往表演，也希望透過角色帶給她新的挑戰。

為了幫助演員進入角色，李心潔在正式拍攝前就分別與兩人深談，分享劇本人物背景，也將自己多年來的表演經驗傳授給他們。她坦言，演員的工作很特殊，也相當孤獨，必須不斷與自己的內在情緒交流，尤其詮釋沉重角色時，更需要留意內在情緒是否穩定。她過去演出「見鬼」、「鬼魅」等作品後，也曾經歷情緒上的消耗，因此開始接觸禪修、打坐，學習認識自己、整理內在情緒。

李心潔也將這套方法分享給李沐。她透露，李沐當時接演角色前，曾經面臨一些內心關卡，她便建議對方透過禪修、打坐穩定自己，並安排心理師陪伴。李沐也分享，拍攝前後與李心潔多次深談，讓她重新面對原本想逃避的事情，「姐姐跟我說，如果你不面對自己的心靈、不成長，就沒有辦法演更成熟的角色。」她認為，這些陪伴讓自己重新相信自己有力量面對問題，也是拍攝「黑潮」最大的收穫。

陳澤耀則感性表示，這是與李心潔第二次合作，繼「富都青年」後再度受到她的照顧，這次飾演更生森，李心潔不僅陪他做角色功課，也願意花時間聆聽他的心事。他回憶，有一次兩人聊到內心深處，自己忍不住大哭，甚至一度無法說話，李心潔還請阿姨準備食物，原本想陪他吃飯，沒想到他哭到完全吃不下，讓他至今印象深刻。

陳澤耀坦言，當時自己正好處於自我懷疑、演藝工作遇到瓶頸的階段，李心潔的出現給了他很大的支持，讓他學會把問題帶進角色，透過表演重新認識自己。他也認為，這次演完「黑潮」，無論是表演或個人成長，都有很大的突破。

李心潔表示，自己不會刻意教導演員怎麼演戲，而是希望透過分享過去受其他導演指導的經驗，以及自己的人生歷程，讓演員找到適合自己的表演方式。她認為，創作團隊必須與演員建立信任，讓彼此的心在一起，才能做出真正打動觀眾的作品。

談到金馬獎入圍結果，李心潔也替李沐感到遺憾，坦言一直認為她已經是自己心中的最佳女主角，第一時間便傳訊息鼓勵。李沐則說，雖然得知結果後難免失落，但李心潔提醒她，這次的突破與收穫都已經成為自己的養分，未來終究有機會被看見。

李心潔也提到，金馬獎多年來為馬來西亞華語電影打開重要的一扇門，讓更多作品有機會被看見。她感謝台灣觀眾一直以來的支持，認為金馬不只是獎項，更是讓全球華語電影人聚集、交流的重要平台。

李沐出席金馬影展「黑潮」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

李沐(左)、陳澤耀出席金馬影展「黑潮」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

金馬影展「黑潮」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

王禮霖(左起)、李心潔、李沐、陳澤耀出席金馬影展「黑潮」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）