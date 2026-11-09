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宋逸民、陳維齡談選舉 立場不同各自禱告

記者李姿瑩／綜合報導
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宋逸民（左）、陳維齡率藝起發光教友們提前預錄耶誕節特別節目。（圖／TVBS提供）
宋逸民（左）、陳維齡率藝起發光教友們提前預錄耶誕節特別節目。（圖／TVBS提供）

AI摘要

文章摘要整理：

宋逸民與陳維齡談到選舉立場，表示夫妻與家人尊重彼此投票選擇，對政治攻防保持謹慎，並盼台灣社會選後和解，也在父喪之痛中以信仰繼續前行。

宋逸民與妻子陳維齡昨率吳東諺、白家綺、小薰、張文綺、周子寒等50多位藝人，參與「愛無限」平安夜特別節目錄影。宋逸民透露，藝起發光團隊籌備了8個月，期盼能夠呈現最完整的演出。

近日選舉話題發燒，宋逸民與陳維齡難得談及政治立場。宋逸民表示，每個人都有自由意志及投票權，夫妻倆每次選舉都會履行公民義務，但彼此選擇不見得相同，就連大兒子過去取得投票權後，也曾與父母意見相左。不過一家人始終尊重彼此，不會干涉對方的決定，面對不同想法就是「各自禱告」。

身為牧師與師母，他們在公開場合談論政治格外謹慎，不會特別表態支持特定候選人。宋逸民認為，選舉結果都應予以尊重，也期盼當選者珍惜選民託付，帶領社會持續進步。對於選戰期間的政治攻防，他則以夫妻相處為例，笑說難免會有磨合與衝突，「選完之後大家還是要和好，繼續往前走」，盼台灣社會放下對立，回歸包容與和諧。

此外，在籌備特別節目期間，宋逸民高齡98歲的父親離世。談起喪父之痛，他充滿難過、不捨，相信因為信仰，父親如今在天上過得很好，未來還有重逢的一天。他表示，這份盼望成為繼續前進的力量，也希望將悲傷轉化為祝福，持續傳遞愛。

精華 FAQ

  • 兩人都會履行投票義務，但不一定支持同一方，彼此尊重、不互相干涉，遇到分歧時就各自禱告，維持家庭和諧與包容。

  • 因為他身分是牧師，陳維齡是師母，兩人認為公開談政治要避免過度表態，不會特別支持特定候選人，而是尊重選舉結果與民意。

  • 他透露正在籌備『愛無限』平安夜特別節目，並提到高齡98歲的父親最近離世，雖然悲傷不捨，但相信信仰帶來重逢與前進的力量。

宋逸民 投票

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