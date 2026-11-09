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黃立成加密幣虧3570萬 54歲生日露面 網友祝「別再爆倉」

記者陳穎／綜合報導
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黃立成歡度54歲生日。（取材自machibigbrother Threads ）
黃立成歡度54歲生日。（取材自machibigbrother Threads ）

AI摘要

文章摘要整理：

黃立成近年積極操作加密貨幣高槓桿部位，卻多次遭清算，累計虧損傳達3570萬美元；即便如此，他生日仍輕鬆發文，吸引網友熱議與提醒。

「麻吉大哥」黃立成近年頻繁投入加密貨幣市場，偏好高槓桿交易，卻屢屢遭遇強制平倉，投資戰績成為幣圈話題。近期市場波動再度讓他傳出交易失利，據公開資料估算，累計虧損已達3570萬美元，甚至曾在短短6小時內遭清算8次，帳戶餘額一度只剩1.5美元。不過，黃立成日前迎來54歲生日，仍在社群平台曬出自拍照，開心向網友道謝，輕鬆模樣讓網友忍不住留言提醒：「生日快樂，不要再爆倉了！」

黃立成近期在加密貨幣交易平台Hyperliquid操作以太幣高槓桿多單，沒想到市場行情反轉，持有部位接連遭到強制平倉。根據相關交易紀錄，他10月底曾在短短6小時內被清算8次，帳戶資金幾乎見底，餘額一度僅剩1.5美元，慘烈程度引發幣圈熱議。

即使接連遭遇清算，黃立成似乎仍未打算退出市場。公開交易資料顯示，他曾在部位遭平倉後重新投入資金，再度建立高槓桿多單。近期更傳出單月虧損約158萬美元，累計虧損估計達3570萬美元。另有消息指出，他曾出售NFT籌措資金，希望再次進場操作，投資風格相當大膽。

儘管投資市場接連傳出壞消息，黃立成似乎沒有因此影響慶生心情。他11月7日迎來54歲生日，透過Threads分享一張自拍，身穿藍色棒球外套，灰白色鬍鬚相當醒目，並以英文寫下「Thank you for the birthday wishes」，感謝網友送上的祝福。照片中的他神情自然、看來相當放鬆，並未在貼文中談及近期交易損益。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言祝賀，也有人忍不住拿他的投資經歷開玩笑，留言「生日快樂，不要再爆倉了！」還有人祝福他新的一歲不要再當「爆爆王」，期待下一次傳出的消息是成功獲利。

精華 FAQ

  • 他在Hyperliquid操作以太幣高槓桿多單後，因行情反轉多次遭強制平倉，公開資料估算累計虧損達3570萬美元，甚至曾6小時內被清算8次。

  • 相關交易紀錄顯示，他在10月底短短6小時內被清算8次，帳戶資金幾乎見底，餘額一度只剩1.5美元，情況相當慘烈，也因此成為幣圈話題。

  • 他在11月7日迎來54歲生日，於Threads貼出自拍並寫下感謝祝福的英文文字，神情輕鬆；網友則留言祝賀，也開玩笑提醒他別再爆倉。

黃立成

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