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金馬63／頒獎嘉賓曝光 奉俊昊、李安同台 舒淇、劉嘉玲將現身

記者陳穎／台北9日電
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李安(左圖起)、舒華、劉嘉玲、邱澤、張艾嘉都將擔任第63屆金馬頒獎嘉賓。（圖／金...
李安(左圖起)、舒華、劉嘉玲、邱澤、張艾嘉都將擔任第63屆金馬頒獎嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

第63屆金馬獎公布豪華頒獎嘉賓名單，奉俊昊將與李安同台，舒淇、劉嘉玲、桂綸鎂等影人也將現身，為11月22日典禮增添星光與話題。

第63屆金馬獎頒獎嘉賓陣容正式揭曉。金馬執委會今天公布豪華名單，從國際名導、影后到人氣偶像都將登台，包括奧斯卡最佳導演奉俊昊、金馬影后舒淇、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱，以及香港金像獎影后劉嘉玲，還有韓國女團i-dle成員舒華、泰國女星葉芷妤等人，星光熠熠。過去三任金馬執委會主席張艾嘉、李安、李屏賓也將回歸力挺新任主席張震，奉俊昊更將與李安同台揭曉最佳導演，成為本屆典禮最大看點之一。

本屆頒獎嘉賓組合也充滿話題。去年與西島秀俊合作電影「最親愛的陌生人」的桂綸鎂，將與日本女星菊地凜子搭檔；曾在「狂忘警探」大秀日語的謝盈萱，則將與日本男星福士蒼汰共同頒獎。演而優則導的舒淇，將與演出她執導入圍作品「女孩」的邱澤聯袂登台，林嘉欣則將與多次合作的攝影大師李屏賓同台。

韓國女團i-dle成員舒華也將首度以頒獎嘉賓身分登上金馬舞台，並與曾在節目中合作的林柏宏搭檔；剛獲泰國皇家戲劇獎最佳女主角的葉芷妤，則將與多次入圍金馬的王淨一起頒獎。香港金像獎影后劉嘉玲也將現身，為典禮增添星光。

其他組合同樣吸睛，包括「雙囍」入圍者田啟文與余香凝，將以銀幕父女檔身分同台；「角頭宇宙」核心演員高捷、王識賢也將首度在金馬獎合體。此外，近期積極跨足國際電影的宋芸樺與曾敬驊也將搭檔頒獎，袁澧林則在角逐本屆金馬影后的同時，也將擔任頒獎嘉賓。

過去三任金馬執委會主席張艾嘉、李安、李屏賓此次也將回到典禮現場，支持新任主席張震。其中，奉俊昊將與李安共同揭曉最佳導演得主，兩位奧斯卡最佳導演同台，備受影迷期待。

特別獎頒獎及獻獎嘉賓也同步公布。導演陳玉勳將頒發「年度台灣傑出電影工作者」給調光師周佳聖；馬志翔與鄭人碩則將把「終身成就獎」獻給電影引路人虞戡平。最後，金馬執委會主席張震與評審團主席張艾嘉將共同揭曉最佳劇情片得主。

第63屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日星期日在台北流行音樂中心舉行，星光大道提前於下午5時登場，頒獎典禮晚間6時30分開始。

精華 FAQ

  • 最受矚目的組合是奧斯卡最佳導演奉俊昊與李安同台，兩人將共同揭曉最佳導演得主。這不僅是國際級導演的交會，也被視為本屆典禮最大看點之一。

  • 名單包括舒淇、劉嘉玲、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、張艾嘉、李安、李屏賓等人，另有舒華、葉芷妤等跨國嘉賓加入，整體陣容相當豪華。

  • 典禮將於11月22日星期日在台北流行音樂中心舉行，星光大道下午5時登場，正式頒獎典禮則在晚間6時30分開始，並由多組嘉賓輪番揭獎。

舒淇 李安 劉嘉玲

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