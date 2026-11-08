聽亡父的話 林逸欣沒失約 合體小鐘「成為周杰倫」

林逸欣(右)驚喜邀來小鐘擔任嘉賓。（欣宇宙音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 林逸欣在父喪後仍延續生日音樂會約定，以自彈自唱和多項樂器演出感念亡父，嘉賓小鐘驚喜現身也讓現場氣氛掀高潮。

林逸欣今年遭逢父喪，一度動念停辦生日音樂會，不過想起亡父最喜歡她沉醉於音樂中的樣子，因此日前在音樂會上展現十八般武藝。只是一談到家人，她仍難掩激動數度哽咽，讓歌迷很不捨，她感動表示：「一定是爸爸擔心我太難過，所以派了這麼多的天使們來陪我過生日。」

過去每年的生日音樂會，她的家人都沒缺席，如今少了一角，她自彈自唱寫給父親的「你是我的天空」，令全場動容。她表示應該要延續這個一年一度的約定，不辜負父母的期望，此外也不希望父親留下的愛與關懷就此中斷，毅然接手父親服務病患的精油膏事業，至今獲得不少好評。

她獻唱自己的創作之外，同時翻唱徐佳瑩「尋人啟事」、江蕙「七老八十」等，期間輪番拿起小提琴、電吉他、鋼琴及木吉他演出，堪稱一場聽覺與視覺的雙重享受。叫人驚喜的當她演唱五月天 「瘋狂世界」時，嘉賓小鐘從觀眾席中驚喜現身，邊唱邊與歌迷熱情握手，他開心表示：「謝謝大家這麼的熱烈歡迎，讓我有成為周杰倫 的感覺！」

林逸欣談到在演出不慎感冒，過著幾近噤聲的生活，還嘗試了吃皮蛋的民間偏方，竟然真的感覺聲音有所好轉，當下又驚又喜，成為她這次生日音樂會難忘的插曲之一。

林逸欣展現十八般武藝。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣今年遭逢父喪，讓歌迷相當不捨。（欣宇宙音樂提供）