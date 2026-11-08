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跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

阿部寬太帥有困擾 「不修眉毛、弄亂頭髮」藏光環 許願和台緣分不斷

記者陳穎／即時報導
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阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）
阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

阿部寬為電影《幸福的便利貼》挑戰與世隔絕40年的平凡男子，從造型到語氣都刻意收斂，也在台灣行中重溫熟悉街景，並期盼未來與台灣延續合作緣分。

日本導演外山文治執導電影「幸福的便利貼」，由阿部寬主演。阿部寬這次一改過去常見的強悍、氣場十足形象，飾演與世隔絕40年的男子江川太郎，必須收起明星光環，詮釋一個渴望重新接觸世界的普通人。他坦言，這次最困難的不是演得複雜，而是如何演得平凡，「普通是最難演的」。

阿部寬談起時隔2年再次造訪台灣的心情，表示自己過去已來過許多次，對台灣相當熟悉，尤其喜歡迪化街古色古香的建築。這次宣傳行程也特別安排走訪台灣各地，雖然是工作，卻有種來度假的感覺，其中讓他印象最深刻的是迪化街，覺得街道充滿古色古香的氛圍，還和導演外山文治一起到城隍廟參拜、逛街買伴手禮。

外山文治透露，每次來台灣都一定會買古早味花生酥，覺得非常好吃，總會買上一大堆帶回日本，分送給公司同事及電影劇組人員，這次也不例外，特地在迪化街採買。

談到這次的角色，阿部寬坦言，江川太郎的表演難度很高，從說話方式就花了許多功夫研究，還特別觀摩其他電影，思考如何呈現角色的語氣與狀態。原本他一度想把表演設計得更複雜，但後來發現角色需要的不是外放，而是內斂。導演也不斷提醒他：「可以再普通一點。」偏偏這正是最難的地方。

他笑說，近年自己演出的角色大多相當強悍，不是文武雙全，就是鬥智又鬥勇，一進入表演狀態，很容易不自覺又變得太強，因此這次必須一點一點把過去的表演習慣放掉。除了演技，造型也是關鍵，劇組光是定裝就進行3次，最後才找到適合江川太郎的模樣。

為了讓觀眾相信這個帥氣男子就是平凡人，阿部寬還特別祭出生活中的小技巧，包括刻意不修眉毛、把頭髮弄得亂一些，盡可能降低自己的存在感。他笑說，這些其實都是平常不想被別人發現時會使用的小招數，這次也運用在角色上。最讓他開心的是，劇中酒吧老闆演員的經紀人到拍攝現場，直到拍了半天才突然發現他也在場，讓他相當有成就感，直呼：「太棒了！代表我成功變成另外一個人。」

外山文治表示，電影並不是刻意配合阿部寬的明星形象設計情節，而是以江川太郎這個人物為出發點。太郎想做的事情其實都很簡單，無非是工作、見某個人，或是幫助別人，但對一個與世隔絕40年的人來說，這些看似平凡的願望卻難以實現。導演希望透過他嘗試生活中一件件小事，呈現每一次成功或失敗的經驗，如何成為繼續活下去的力量，帶領他走向人生下一個階段。

片中阿部寬還有學習游泳的橋段，現實生活中相當擅長游泳的他，坦言一開始不太能理解不會游泳的人究竟是什麼心情，因此特別回想自己小時候學游泳時的感受，希望自然呈現初學者面對水的恐懼，而不是刻意演出。外山文治則透露，海邊戲只有一次拍攝機會，因為戲服不能弄濕，無法拍完後再等待衣服乾燥，因此希望阿部寬一次完成。劇情刻意安排太郎在淺水處也可能發生溺水狀況，讓觀眾明白他的恐懼並非單純來自水深，而是背後可能藏著一段不為人知的過去。

導演也提到，比起海邊戲，更難拍的是太郎沉入水中的意象畫面。劇組反覆測試不同的下沉方式，因為真人實際演出時，身體很容易變成雙腳先往下，難以呈現電影中背部先沉入水中的優美姿態。阿部寬也相當投入，即使考量體力不宜反覆拍攝，仍希望盡可能把畫面做到最好，最後經過團隊多次討論與測試，才完成這場戲。

談到未來的願望清單，阿部寬透露，這次帶著作品來到金馬影展，再度燃起與海外電影團隊合作的念頭。他曾與台灣導演林書宇合作「夕霧花園」，當時前往馬來西亞拍攝，劇組使用多達9種語言溝通，雖然彼此語言不通，卻因為電影與創作而有了共同語言，這段經驗讓他受到很大刺激，也更加期待未來能有機會與不同國家的影人合作，他更許下願望：「希望可以和台灣有不解的緣分。」

阿部寬(右)、導演外山文治出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／...
阿部寬(右)、導演外山文治出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動，開心和大家打招呼。（記者沈昱嘉／攝...
阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動，開心和大家打招呼。（記者沈昱嘉／攝影）

阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）
阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」星光舞台活動。（記者沈昱嘉／攝影）

阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」吸引大批民眾。（記者沈昱嘉／攝影）
阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」吸引大批民眾。（記者沈昱嘉／攝影）

阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」分享拍片趣事。（記者沈昱嘉／攝影）
阿部寬出席金馬影展「幸福便利貼」分享拍片趣事。（記者沈昱嘉／攝影）

精華 FAQ

  • 他飾演與世隔絕40年的江川太郎，最大難題不是演得複雜，而是要演得夠平凡。阿部寬必須放下過去常見的強悍氣場，讓角色看起來像真正的普通人。

  • 他刻意不修眉毛、把頭髮弄亂，降低自己的存在感；表演上也反覆研究說話方式與狀態，並在導演提醒下不斷收斂，最後才找到適合江川太郎的模樣。

  • 他重訪迪化街、到城隍廟參拜，也覺得這趟宣傳像度假。談到未來，他因金馬影展與海外合作經驗而更想拓展國際合作，並許願與台灣有不解的緣分。

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