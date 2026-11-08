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9歲女兒迷韓星 還吐槽爸爸 霍建華喊：看我就好

記者廖福生／綜合報導
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霍建華從年輕帥到現在。（記者沈昱嘉／攝影）
霍建華從年輕帥到現在。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

霍建華為《急診室的奇蹟》站台，聊到醫療戲的高難度與女兒追星趣事，也幽默表示自己不擅長手作，對跳韓團舞更是直接拒絕。

台灣劇集「急診室的奇蹟」日前於金馬影展世界首映第1、2集，導演李志薔、黃靖祖率演員霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐出席受訪。

霍建華在劇中飾演醫術精湛、行事果決的急診醫學部副主任「周承俊」，他透露劇中需要開心臟、替心臟按摩，不僅要配合術語和台詞，還要演得很像。霍建華自認不是手巧的人，演完後是否手巧到能夠自己縫扣子？他大笑直說：「這是不可能的事。」

而近期吹一起股「上古懷舊風」，但有網友認為霍建華從以前帥到現在，他笑說：「是誰這麼有品味。」不過，他透露9歲愛女現在知道爸爸是個演員，還會時不時對他的帥吐槽。

霍建華指出，其實有看過女兒迷韓星，讓他直說：「啊，不要看這個啦，看我就好了呀。」至於若女兒邀約一起跳韓團舞是否可以，霍建華猛搖頭：「這個我不行。」

另外，拿下釜山影展最佳導演獎的台灣電影「有用的人」，當天也於金馬影展星光首映，導演李芸嬋率演員楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙、朱勻甄與資深演員梁修身出席。

梁修身在片中與兒子梁正群合作，火花十足。他也提到另一個兒子梁赫群，分享某次在路上遇到民眾認出梁赫群大喊：「那是孔劉。」還對身邊的他說「那是孔劉的爸爸」，當場被稱為「孔先生」，讓他至今仍哭笑不得。而主演楊一展也驚爆母親在三個月前離世，對他生活造成了不小的衝擊。

精華 FAQ

  • 他在劇中飾演醫術精湛、行事果決的急診醫學部副主任「周承俊」，這次配合金馬影展世界首映第1、2集出席受訪。

  • 他提到劇中要演開心臟、做心臟按摩等情節，還得配合術語和台詞，並直言自己不是手巧的人，笑說演完也不可能學會自己縫扣子。

  • 他表示9歲女兒已知道爸爸是演員，還會偶爾吐槽他的帥，自己也看過女兒迷韓星，便開玩笑說「不要看這個啦，看我就好了呀」，但跳韓團舞則拒絕。

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