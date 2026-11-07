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新住民準備好了 「港仔台爸」張啟樂領到身分證將成為首投族

記者李姿瑩／台北即時報導
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張啟樂（左）和冼迪琦一起宣傳港式魅力。（2026好友港節提供）
張啟樂（左）和冼迪琦一起宣傳港式魅力。（2026好友港節提供）

AI摘要

文章摘要整理：

張啟樂與冼迪琦出席港節活動，分享來台生活與理財觀；張啟樂已領到身分證，預計今年首次投票，對參與選舉十分期待。

「港仔台爸」張啟樂7日出席「2026好友港節市集」開幕活動，邀請職棒啦啦隊港籍人氣成員冼迪琦擔任活動大使，兩人一起分享在台生活點滴。談到最不習慣的地方，冼迪琦坦言，自己個性比較內斂，面對台灣人的熱情有時反而不太會招架，「我會覺得怎麼可能有人對我這麼好？」她透露，從小父母就叮嚀不要隨便和陌生人說話，因此至今仍在慢慢適應，不過也認為這是很開心的事。

至於最習慣的部分，冼迪琦笑說當然是美食，她偏愛重口味，像是滷肉飯、豬血糕、大腸麵線、蚵仔煎及肉粽都很喜歡，唯獨臭豆腐還是無法接受。她赴台後沒有接觸股票，寧願腳踏實地賺錢，屬於保守型理財，會選擇把錢存起來，相信「投資就是投資自己」。

冼迪琦目前持居留證及工作簽證在台灣工作，近期因香港工作增加，也能趁機多回家陪伴家人。至於是否有意在台置產，她坦言目前經濟能力還不到位，認為租房子就很好，可能等到30幾歲再考慮。

張啟樂同樣不碰股票，笑說老婆會拿他給的錢投資，自己則負責努力賺錢。他稱讚太太心態相當樂觀，認為投資本就有漲有跌，不是抱著賭博心態。

此外，張啟樂透露自己已經拿到身分證，今年將成為首投族，對於投票相當期待，也已經了解各候選人的政見，屆時一定會前往投票。

精華 FAQ

  • 他已經拿到台灣身分證，正式具備投票資格，今年將成為首投族。他表示已了解各候選人的政見，屆時一定會去投票，對參與選舉相當期待。

  • 她最不習慣的是台灣人的熱情互動，因為自己個性較內斂，遇到陌生人的好意時常會不太會招架。她也提到從小被教育不要隨便和陌生人說話，因此仍在慢慢適應。

  • 兩人都偏向保守理財，不碰股票，認為先踏實工作、把錢存起來更實際。冼迪琦目前暫不考慮置產，張啟樂則把投資交給太太處理，自己專心賺錢。

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