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告五人舞台玩出新花樣 10噸巨型哈密瓜吸睛

記者梅衍儂／綜合報導
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告五人一開場便火力全開，以「跳海」揭開序幕。(記者王聰賢／攝影)
告五人一開場便火力全開，以「跳海」揭開序幕。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

告五人相隔3年重返台北小巨蛋，以上億打造的巨型哈密瓜舞台與多段創意視覺驚豔全場，3天吸引3萬粉絲，票房近7000萬台幣。

台灣天團告五人相隔3年重返台北小巨蛋，近日一連3天開唱，事前他們即發下「預算無上限」豪語，果然演唱會集華麗、震撼、時尚一體，斥資上億打造6層樓高、10噸重的「天旋地轉哈密瓜」舞台，使用75公尺巨幅LED，帶給歌迷極致聲光視覺饗宴，3天吸引3萬粉絲，票房收入近7000萬台幣。

告五人一開場便火力全開，以「跳海」揭開序幕，3人隨著升降舞台帥氣登場，緊接著帶來演唱會過去較少演出的經典歌曲「驕傲的鯨魚」，以「水」的意象串聯兩首歌曲，從跳入海中的想像一路延伸至鯨魚悠游的奇幻世界。接著「溫蒂公主的侍衛」搭配復古經典動漫風格視訊，彷彿帶領歌迷穿越時空，進入充滿童趣的動畫世界。

「我想要佔據你」一曲中，3位團員化身撲克牌中的J、Q、K，巧妙呼應歌曲意象，讓舞台視覺充滿趣味巧思。來到「法蘭西多士」時，犬青與雲安更離開主舞台，走向「＠」造型延伸舞台，近距離與歌迷互動。而演唱到「你要不要吃哈密瓜」時，正好迎來巨型哈密瓜最完整、最清楚的視覺呈現，17公尺高的巨型瓜殼隨著歌曲登場，讓歌迷終於看清這顆重磅哈密瓜的完整樣貌，音樂與舞台裝置完美結合，也讓現場驚呼聲不斷。

除了歌曲編排充滿巧思，舞台上的細節也藏著告五人的創作巧思。雲安事前親自為鋼琴外殼繪製圖案，在演唱「在這座城市遺失了你」時，畫面中一隻懶洋洋的小豬躺在花朵上，與歌曲相互呼應。雲安笑說：「第一次把告五豬畫在大的地方，很好玩但很累！」他透露，這次因為巡迴世界各地演出，有機會走訪不同美術館，從藝術作品中獲得不少靈感，也將這些旅途中的觀察轉化成舞台上的創作。

犬青積極瘦身，演唱會穿露腰裝、一雙大長腿登場。(記者王聰賢／攝影)
犬青積極瘦身，演唱會穿露腰裝、一雙大長腿登場。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 告五人一連3天在台北小巨蛋開唱，吸引3萬名粉絲到場，票房收入近7000萬台幣。整體製作斥資上億，主打華麗、震撼與時尚兼具的舞台效果。

  • 演唱會打造6層樓高、10噸重的「天旋地轉哈密瓜」舞台，並搭配75公尺巨幅LED與17公尺高瓜殼。當〈你要不要吃哈密瓜〉登場時，整體視覺最完整呈現。

  • 告五人以〈跳海〉開場，串聯〈驕傲的鯨魚〉等歌曲營造水的意象，〈溫蒂公主的侍衛〉則搭配動漫風視訊。雲安還親自繪製鋼琴外殼圖案，展現創作參與度。

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