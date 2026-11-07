梁修身迎來外孫女 爺孫同姓笑稱賺到

梁修身（左）和梁正群父子關係和諧。(記者趙大智／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 78歲梁修身與兒子梁正群出席公益活動，分享退休後旅遊、吹薩克斯風與享受家庭生活的近況，並談到與子女關係改善，迎來外孫女更添欣慰。

78歲台灣資深藝人梁修身與兒子梁正群近日出席活動，為老年憂鬱防治盡一份心力。梁修身剛結束2趟逾1個月的海外旅行，坦言時差讓他昏昏沉沉，問他最近有無心煩事，笑說：「沒有耶，子女都很好，我放下導演工作後，選擇做喜歡做的事，很開心。」

梁修身在兒女鼓勵下，跟老婆先去阿拉斯加，接著又去法國旅遊。退休 後也吹薩克斯風、帶孫折汽球、寫報紙專欄，日子過得十分充實。身為眾人眼中的「民族英雄」，梁修身逐漸修改嚴肅的性格，變得親切幽默，梁正群坦言：「有時會被爸爸逗笑，是會笑出聲的那種。」

梁修身觀念很正確：「不要讓孩子每天操心我，希望不要拖累、造成大家困擾 ，像我現在不像以前箭步如飛，走路怕跌倒都特別注意，我健康他們心裡都健康。」

過去父子倆關係曾經緊繃，梁修身也主動提到，曾經因為梁正群不聽話，吼他：「脫光衣服滾出去！」梁正群也坦言當時才小學，就已造成很大的陰影。但梁正群之後經歷人生低潮，也正是老爸溫暖的關懷，讓他感念至今。

除了梁赫群的兒子，梁修身因為女兒也剛生女兒，又收穫一名孫女。他不說是外孫女，因為孫女姓梁。原來當初女兒要嫁老外時，他略有微詞，結果女兒列出嫁外國人兩大好處，還說老爸賺到：「外國人不在乎傳統禮俗，孫女可以姓梁，再來一般女兒嫁出去就無法回娘家吃年夜飯，但我都可以！」

梁修身笑咪咪：「剛喊爺爺時我很不習慣，現在覺得一代傳一代，覺得很欣慰又滿足。」