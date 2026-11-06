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「陽光女子合唱團」東京開演 才20分鐘觀眾就哭了

記者廖福生／綜合報導
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何曼希（左起）、翁倩玉、導演林孝謙、編劇呂安弦一同前往毘沙門天善國寺參拜。（圖／...
何曼希（左起）、翁倩玉、導演林孝謙、編劇呂安弦一同前往毘沙門天善國寺參拜。（圖／好時光娛樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

《陽光女子合唱團》票房破7.75億後入選東京國際影展，主創赴日宣傳並以感人映後、祖孫情互動與親情訴求打動日本觀眾。

台灣電影「陽光女子合唱團」狂賣7.75億票房封王後再傳國際捷報！正式入選東京國際影展「Gala Selection」單元，導演林孝謙、編劇呂安弦與演員翁倩玉、何曼希親赴日本，首場映後交流感動落幕。

林孝謙分享，電影開演約20分鐘，影廳便陸續傳來啜泣聲，當日本百年民謠「浜辺の歌」（海濱之歌）響起，更將現場情緒推向最高點！

此次東京行不只是電影宣傳，更充滿濃濃親情！翁倩玉專門帶何曼希、林孝謙、呂安弦前往神樂坂知名的毘沙門天善國寺參拜，祈求親友平安、工作順利，翁倩玉還特別為入圍金馬獎的何曼希祈福，期盼她順利獲獎、再創佳績。

晚間一行人與日本發行片方共進鐵板燒晚宴，翁倩玉當面暖心鼓勵何曼希：「在奶奶心中，妳就是最佳新人。」更叮嚀她持續精進演技，未來要善用自己的能力幫助別人，讓何曼希深受感動。兩人雙雙入圍金馬，連同電影歌曲「幸福在歌唱」力拚三金，也讓戲裡的祖孫情延續到戲外。

4人同遊東京神樂坂，氣氛就像一家人團聚！一行人童心大發體驗日本拍貼機，沒想到美顏效果過於強烈，拍完幾乎認不出自己，笑稱照片「慘不忍睹」！接著挑戰夾娃娃機，翁倩玉化身幸運女神，成功夾中一組貼紙，眾人開心歡呼，歡樂過程全被影片記錄！

林孝謙與呂安弦也趁空檔前往銀座、表參道逛街，買到出席金馬獎的服裝，呂安弦還收穫不少戰利品，兩人更大啖秋季海鮮犒賞自己。林孝謙感性分享，人生際遇奇妙，這次能帶著何曼希與多年來曾給予溫暖、信任及幫助的重要朋友重逢，格外珍貴：「人生最美好的風景，從來不只是走過的地方，而是一路上遇見的人。」

「陽光女子合唱團」預計2027年1月1日在全日本約150家戲院上映，將台灣觀眾的感動帶往國際！翁倩玉期盼透過電影讓觀眾重新感受「父母的愛」，找回生命中真正應該優先珍惜的人事物，感性表示：「也許看完這部電影之後，有些事情會開始改變。」

也期待與更多日本觀眾分享電影的情感、溫暖與真心。林孝謙則希望觀眾透過電影的眼淚，洗去過去一年的辛苦與遺憾，帶著希望迎接新年：「讓眼淚帶走一年的痛苦，迎來一整年的幸福。」

精華 FAQ

  • 電影正式入選東京國際影展的Gala Selection單元，導演林孝謙、編劇呂安弦與演員翁倩玉、何曼希也親赴日本，參與首場映後交流與宣傳活動。

  • 林孝謙表示，電影開演約20分鐘，影廳就陸續出現啜泣聲，當百年民謠《浜辺の歌》響起時，現場情緒更被推到最高點，顯示作品強烈觸動人心。

  • 翁倩玉帶著何曼希、林孝謙與呂安弦參拜神樂坂毘沙門天善國寺，並在晚宴上鼓勵何曼希；她還為何曼希祈福金馬獎，希望她順利獲獎、再創佳績。

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