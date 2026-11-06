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李玉璽升格當爸 每晚看超音波照笑著入睡

記者林士傑／綜合報導
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李玉璽(左)跟許允樂歷經小產之後，宣布升格當爸媽。（取材自Instagram）
李玉璽(左)跟許允樂歷經小產之後，宣布升格當爸媽。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

李玉璽與許允樂分享懷孕喜訊，坦言曾歷經小產痛楚，如今順利迎來健康寶寶，夫妻一路陪伴產檢，互相扶持並珍惜得來不易的幸福。

李玉璽跟許允樂登記結婚約11個月，日前在社群甜曬親吻孕肚照，宣布升格成為父母。他透露老婆孕吐嚴重，不過每晚睡前都會邊看超音波照邊笑，讓他覺得自己好幸福，「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍」。

許允樂發文說婚前就在備孕，婚後進行孕前健康檢查時，發現懷了第一胎，可是寶寶大約1個月大時失去心跳小產，夫婦在手術前一晚互擁痛哭，後來慢慢調養身體，學會放鬆過活。如今夫婦開心宣布懷孕，她說寶寶非常健康，雖然自己會頭暈反胃、全身無力，甚至趴在馬桶邊孕吐，但想謝謝幾乎攬下家務的神隊友，更沒想到老公出現分娩症候群，嚴重到險些孕吐，讓她不覺得孤單。

想起許允樂小產時的痛苦，李玉璽感同身受相當不捨，透露這次得知懷孕期間，既開心又小心翼翼，「陪她經過一次一次產檢，直到孩子用好大聲好有力的心跳、帶著100分的檢驗報告告訴我們『我來了』，我們才終於安下心來」。

夫婦同時間向外界分享喜悅，也與小孩超音波一起合照，李玉璽感性向老婆喊話：「妳很勇敢！辛苦妳了！看著妳現在笑得這麼開心，那句一直想告訴妳的話，想再好好跟妳說一次，妳絕對值得這份幸運。」

精華 FAQ

  • 兩人日前公開分享懷孕消息，並曬出親吻孕肚與超音波合照，正式宣布升格成為父母，也讓外界得知他們即將迎來新生命。

  • 她在婚前就開始備孕，卻在孕前檢查時發現懷了第一胎，之後寶寶約1個月大時失去心跳而小產，夫妻還在手術前一晚互擁痛哭。

  • 因為他陪著妻子經歷小產後再次迎來懷孕，看到寶寶有力心跳與健康報告才真正安心，如今每晚睡前看著超音波照都會笑著入睡。

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