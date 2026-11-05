林煒女兒曝老爸曾月領3.5萬台幣零用錢 拍激情戲匯妻2萬

林愷鈴神韻和媽媽根本如複製。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 林煒因昔日作品與外型話題再度翻紅，女兒林愷鈴也公開證實家族愛新覺羅血統，並提到父母婚姻與家庭相處，以及他過去的零用錢與拍戲「家規」。

林煒近日因「上古許光漢 」稱號在Threads翻紅，不只昔日「花系列」作品再度受到網友考古，連女兒林愷鈴（Ashley）也意外成為話題人物。林愷鈴昨出席活動，被問到爸爸突然暴紅，她坦言替爸爸開心。

至於網友熱議的愛新覺羅皇族血統，她也親自證實，奶奶確實姓愛新覺羅，從小雖然很少聽家人談論宮廷故事，但對這段家族歷史相當尊重，也覺得十分不可思議，笑說如果有機會，很期待能挑戰古裝劇，體驗一回演「格格」的感覺。

林煒出生於天津，母親是清朝皇族後裔，家族屬滿洲正黃旗，甚至外祖父與清朝末代皇帝溥儀是堂兄弟。清朝覆滅後，家族曾改姓金，直到移居香港後才改回愛新覺羅姓氏。如今女兒親自證實奶奶的姓氏，也讓這段家族淵源再度引發討論，網友直呼林愷鈴根本是「前清格格」。

林愷鈴是香港知名星二代，母親是資深演員龔慈恩，她遺傳父母的好外貌，從小就備受媒體關注，後來進入演藝圈發展，近期更因戲劇作品人氣攀升。對於父母早已離婚，她曾坦言並不是很大的打擊，而是很自然發生的事，形容爸媽都是很好的父母，給了她和弟弟快樂的童年，也一直盡心盡力照顧兩人，讓她感覺很幸福。她也真心祝福爸爸媽媽都能開心。

林煒過去受訪，曾分享不少跟當時妻子龔慈恩的相處模式，他都喊她「龔仔」。2003年兩人結婚3年，林煒就已經拱手交出家中經濟大權，每個月固定向老婆領零用錢。當時龔慈恩問他需要多少，他原本開出4萬元（台幣，下同），最後討價還價，以3萬5000元成交，理由是每周打高爾夫球需要1萬元，讓他忍不住喊冤。

兩人當年因合作古裝劇「雪山飛狐」結緣，林煒曾透露，過去自己幾乎不知道怎麼追女孩子，因為向來都是被倒追，沒想到遇到龔慈恩卻一見鍾情，主動找她聊天、約吃飯，很快就成為一對。婚後龔慈恩對老公的演藝工作也有一套「管理方式」，2010年兩人上節目時，更暴出林煒只要和女星拍激情戲，就得匯2萬元到老婆戶頭，讓主持人曾國城聽了相當驚訝。

林煒過去也曾自曝，夫妻倆在教育孩子方面分工明確，龔慈恩是嚴格的「虎媽」，他則是負責陪伴的「貓爸」。當年一雙兒女的教育費每月至少50萬元，光是鋼琴、小提琴、騎馬等才藝就所費不貲。2015年他受訪時還笑說，自己賺的錢幾乎全交給老婆，平時除了當司機，也像家中的長工，連老婆親戚來台灣玩，回香港後都會提醒龔慈恩不用給林煒太多零用錢，害他的零用錢直接少了一半。

雖然婚姻最終畫下句點，林煒對孩子的相處方式卻始終沒有太多改變。他曾說，從兒女還小就把他們當成獨立個體，不希望占用孩子太多時間，寧可像朋友一樣相處，不會擺出「你是我兒子，我是你老子」的姿態。今年父親節，他透露女兒有傳訊息祝福，兒子則較少聯繫，甚至連兒子在加拿大當實習律師，也是透過媽媽才得知。如今林煒因昔日作品翻紅，女兒也公開替爸爸開心，這段父女情與家族身世意外成為新一波話題。

林愷鈴（右）和媽媽龔慈恩。（取材自Instagram）

林愷鈴畢業照。圖／摘自IG

林煒近日翻紅。記者王聰賢／攝影