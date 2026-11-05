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恩師陳昇曝53歲金城武「在三芝種田」 真相撲朔

記者林士傑／綜合報導
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陳昇透露徒弟金城武的近況。(記者林士傑／攝影)
陳昇透露徒弟金城武的近況。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳昇在記者會上談及金城武近況，提到對方過得開心並傳出在台灣北邊種田的說法，但三芝農會表示未曾見過他，傳聞真相仍不明朗。

距離每年一約的日子倒數約兩個月，陳昇近日辦「寂靜之喧嘩」跨年演唱會記者會，女徒弟吳蓓雅剛奪得金曲台語歌后，但仍租在頂樓加蓋套房，他說沒特別關心對方生活，同樣地也沒關心男徒弟金城武的近況，陳昇表示：「他有傳話說現在這樣很開心。」

53歲的金城武個性低調、極其保護私生活，2018年拍完電影「風林火山」後未再公開露面，直到去年代言大陸生活雜貨品牌，曝光照片依舊帥氣逼人，立即引發網友熱議。陳昇表示不會主動跟金城武連絡，偶爾透過共同友人得知消息，對於金城武在北海道種田的傳聞，陳昇驚訝說是第一次聽到這個地點，「我知道在台灣北邊，應該是三芝，這個地緣比較對，他有些好友也是在那邊」。

外界求證當地最常跟農民有往來的三芝農會，農會指出並未看過金城武，也沒有聽其他農民說過金城武有在當地從農。

由於金城武相當神祕，曾有日媒爆料他閃娶日本女主播，但遭所屬經紀公司否認，後又傳出要賣掉沖繩老家豪宅，他的經紀公司代為否認：「之前家人在沖繩的住處一直是用租的，不是他的房子，而且已經搬離很久，這個房子的買賣跟他和家人都無關。」

除了種田的近況之外，有聽說金城武結婚嗎？陳昇表示沒有，笑稱要跟金城武結婚也不容易，「像阿煜（黃連煜）每次都說跟金城武聚會之後，回家看到鏡子，都會恨自己怎麼長這樣」，代表金城武保養得宜，婚後壓力會很大。

金城武曾拍廣告，悠閒地走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)
金城武曾拍廣告，悠閒地走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 陳昇表示自己不會主動聯絡金城武，通常只透過共同友人得知消息，並轉述對方曾傳話說「現在這樣很開心」，顯示他近況平穩、生活低調。

  • 外界原本傳他在北海道種田，但陳昇說這是第一次聽到；他反而推測地點應該在台灣北邊的三芝，因為那裡地緣較符合，也有好友在當地。

  • 經外界向三芝農會求證後，農會表示從未看過金城武，也沒有聽過當地農民提到他在那裡從農，等於否認了他在三芝務農的傳聞。

金城武

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