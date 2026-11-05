陳意涵懷孕拍打戲 瞞到5個月才說：我可以去生小孩嗎？

陳意涵(左)與邱澤再度合作。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳意涵坦承5年前拍《重生密碼》時已懷孕，直到5個月才告知劇組；她也回應近期曝光率過高的質疑，強調多部作品都是先前拍攝完成。

43歲陳意涵近日才承認，原來5年前拍影集「重生密碼」期間她懷孕了，偏偏演的是世界盃 女子格鬥冠軍，打戲不少。幸好碰到疫情 停拍，她才跟老闆說：「我可以去生個小孩嗎？」而近期Threads上討論「陳意涵曝光率也太高」，對此本尊忍不住喊冤：「這不能怪我！」

陳意涵有雙鉛筆腿，拍到兩隻腳都扭到，從此開始吃維骨力。當時她不知道戲會拍那麼久，加上日夜顛倒，月經沒來也不覺得奇怪，直到懷孕3個多月才確定。陳意涵說，打戲其實沒太大問題，但當時常熬夜，片場又放煙，環境不是太好，但她擔心影響拍攝，即便拍到懷孕5個多月，也仍舊沒講出來，幸好女兒出生後非常健康。

從電影「陽子女子合唱團」，一路到影集「郵票與舒芙蕾」、「新手上路」都是陳意涵主演，如今又有這部「重生密碼」，總有管很寬的網友吹毛求疵嫌她出現率也太高。陳意涵解釋這真的不能怪她，「重生密碼」已是4年前拍的，「郵票與舒芙蕾」也2年前，加上有去拜拜，「老師說如果不工作，就沒人愛我」，所以就接了「陽光女子合唱團」、「時候」和「新手上路」。

陳意涵坦言以前不是很愛工作，就愛待在家裡，導演老公許富翔也叫她不要那麼懶惰，至於是否想淡出幕前，她說只是不想那麼忙碌。

劇中邱澤解凍後返回人世，與孫子張軒睿相逢。張軒睿一場在車上的戲，右手不慎撞到排檔桿，當下並不覺得如何，隔天看醫生時才知道竟然骨裂。

「重生密碼」集結金鐘獎導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導,並由邱澤、陳意涵、張軒睿、邵雨薇、簡嫚書、寇世勳、尹馨、温昇豪領銜主演，將於 11 月 13 日於愛奇藝國際版獨家播出。

張軒睿劇中演駭客。(記者林士傑／攝影)