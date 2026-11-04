我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放鬆一下？期中選舉大敗後 川普帶媒體導覽白宮工地「多漂亮啊」

不是床單或枕頭 多數人都忽略床鋪這處「細菌溫床」

顧安生早留筆記本交代後事 胡錦淚曝丈夫最後時刻2字遺言

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顧安生（左）生前已安排後事，右為胡錦。(摘自臉書)
顧安生（左）生前已安排後事，右為胡錦。(摘自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

顧安生因心臟問題驟逝，臨終前留下「很累」遺言，並事先寫好後事筆記本，讓胡錦與女兒依循安排，也讓親友深感不捨。

顧安生11月3日中午驟然離世，讓妻子胡錦悲痛不已，但面對接踵而來的後事，她卻沒有完全陷入慌亂，原來顧安生早已在一本筆記本中，仔細寫下身後事的安排，從各項細節到後續處理都有交代，讓胡錦與女兒有所依循。

資深媒體人粘嫦鈺透露，胡錦表示丈夫離開時，自己和女兒都陪在身邊，最後只聽見他說了一句：「很累。」

胡錦談起丈夫離世過程數度哽咽。她表示，女兒目前在美國工作，因年度休假返台，這段時間每天都陪伴爸爸。11月2日女兒發現爸爸一直冒汗，還拿毛巾替他擦頭、用吹風機幫忙吹頭髮，沒想到當晚顧安生身體突然不適，她和女兒趕緊送他到醫院掛急診，隨後住進加護病房，檢查發現是心臟問題。

胡錦說，顧安生一度恢復平穩，沒想到隔天中午病情突然急轉直下，離開得非常快，讓她們措手不及。「安生臨走的時候只說了一句，很累。他走得平靜，我和女兒都在他身邊。」丈夫離世後，胡錦仍沉浸在震驚與悲傷中，媒體電話卻接連湧入，許多演藝圈及媒體界人士也迅速傳來關心，凌波、秦祥林、甄珍等人都打電話慰問，讓她十分感謝。

讓胡錦最感動的是，顧安生早就為可能到來的這一天做好準備。她透露，丈夫留下了一本筆記本，把如果有一天自己先離開，妻女應該處理的事情一項一項寫得清清楚楚，她只要照著筆記本的內容執行即可。女兒看了也忍不住豎起大拇指對媽媽說：「媽，妳看爸爸，他就是這麼的細心、這麼周全，這麼怕妳擔心勞累的一個好丈夫。」

顧安生過去曾接受腦部手術，心臟裝過支架，腎臟也曾出過問題，這些年一直努力與病痛及歲月拔河。胡錦原本還期待夫妻倆能再撐2年，迎接結婚50週年，沒想到願望未能實現。她說，丈夫早已設想過萬一等不到金婚的情況，因此連身後事都事先安排妥當。

胡錦表示，公祭當天使用的照片已經選好，是一張顧安生帥氣的照片。原本筆記本裡還交代不要設置靈堂，因為丈夫擔心她太累、太辛苦，不過經禮儀社建議，仍決定在週末前設置靈堂，讓親友前來致意。她原以為大家可能都已經忘記顧安生，沒想到仍有這麼多人記得他的正直、堅持，以及過去待人的好。

談到未來生活，胡錦忍不住再次淚崩：「他走了我將來該怎麼辦？」讓人不捨。顧安生公祭訂於11月22日中午12點，在懷愛館至真二廳舉行。

精華 FAQ

  • 胡錦透露，顧安生早在一本筆記本中詳細寫下身後事安排，從各項細節到後續處理都交代清楚，讓她與女兒在他離開後可直接照著執行，減少慌亂與負擔。

  • 11月2日晚間他突然身體不適，送醫急診後進入加護病房，檢查發現是心臟問題。隔天中午病情急轉直下，臨終前只說了一句「很累」，且胡錦與女兒都在身邊。

  • 胡錦表示，公祭照片已選定，是一張顧安生帥氣的照片；原本筆記本寫著不設靈堂，但經禮儀社建議後，仍會在週末前設置靈堂供親友致意，公祭則訂於11月22日中午12點在懷愛館至真二廳舉行。

上一則

法拉利F1車手升格當爸…愛妻產女 甜曬寶寶小腳丫

延伸閱讀

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實
台前主播顧安生83歲病逝 胡錦：生前已交代不設靈堂

台前主播顧安生83歲病逝 胡錦：生前已交代不設靈堂
新婚夜丈夫送客車禍病危 孕妻一句話讓網友淚崩

新婚夜丈夫送客車禍病危 孕妻一句話讓網友淚崩

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗