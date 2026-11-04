我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

張鳳書、江宏恩扮夫妻 憶「飛龍在天」頂半套古裝吃牛排

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
江宏恩(左)、張鳳書在「豆腐媽媽」中飾演夫妻。(圖／民視提供)
江宏恩(左)、張鳳書在「豆腐媽媽」中飾演夫妻。(圖／民視提供)

AI摘要

文章摘要整理：

張鳳書重返民視拍攝《豆腐媽媽》，與江宏恩、馮凱重逢並回憶《飛龍在天》拍戲趣事，也分享自己靠情緒拆解法快速記台詞。

台灣演員張鳳書暌違21年重返民視拍攝8點檔「豆腐媽媽」，日前她正式進組拍攝，一踏進攝影棚，看到不少工作人員仍是熟悉的老面孔，親切感立刻湧上心頭，與當年合拍經典劇集「飛龍在天」的江宏恩碰面時更是難掩興奮，兩人熱情擁抱、互相打氣，久違重逢的好交情表露無遺。

張鳳書笑說，上一次在民視拍戲已經是21年前的「意難忘」，這次再度回歸，心情格外開心。與江宏恩及馮凱導演碰面後，3人立刻聊起當年拍攝「飛龍在天」的往事，恰巧民視目前平日晚間6點正重播該劇，3人聚在一起，彷彿一下子回到當年的拍戲時光。

回憶「飛龍在天」拍攝期間的趣事，張鳳書透露，當年收視表現亮眼，劇組每天工作相當忙碌，但大家也懂得苦中作樂，偶爾遇到空班，就會相約出去吃牛排，甚至連古裝都來不及換，就頂著半套古裝造型出門用餐。她笑說，現在回想起來仍覺得相當有趣，也成為多年後重逢時津津樂道的回憶。

除了拍戲趣事，張鳳書也分享自己當時背台詞的獨門方法。由於劇本篇幅長，她習慣先將一場戲拆成幾個段落，記住每個段落的情緒變化，例如第一段開心、第二段聽到消息後生氣，第三段則是甩門離開，先掌握情緒脈絡，再將台詞融入其中，搭配對手演員的台詞反覆練習，就能逐漸熟悉整場戲。這套方法也讓她面對大量台詞時，能更有效率地進入角色狀態。

加入「豆腐媽媽」劇組，張鳳書和江宏恩飾演夫妻，也發現許多合作夥伴依舊熟悉。她表示，馮凱導演和過去一樣，會依照現場狀況適時調整、潤飾台詞，讓表演更貼近角色。雖然相隔多年才再度合作，但彼此默契依然，很快就找回過去的工作節奏，讓她相當珍惜這次重逢的機會。

張鳳書回憶當年拍8點檔背台詞有訣竅。(圖／民視提供)
張鳳書回憶當年拍8點檔背台詞有訣竅。(圖／民視提供)

精華 FAQ

  • 她這次暌違21年回到民視，正式進組拍攝8點檔《豆腐媽媽》，並與江宏恩飾演夫妻，和熟悉的工作團隊再次合作。

  • 兩人與馮凱導演一見面，就聊起《飛龍在天》的拍攝往事，包括當年工作忙碌、空班時相約吃牛排，甚至頂著半套古裝外出用餐的趣事。

  • 她會先把一場戲拆成幾個段落，先記住每段的情緒變化，再把台詞融入其中，並配合對手反覆練習，讓自己更快進入角色狀態。

豆腐 牛排

上一則

金城武結婚？在北海道種田？恩師陳昇全說了

延伸閱讀

老公書偉陷閃兵官司 謝京穎曝當媽後驚人變化

老公書偉陷閃兵官司 謝京穎曝當媽後驚人變化
金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻
整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅
隔五年再套護理師服 松下奈緒變主角 自曝私下超老派

隔五年再套護理師服 松下奈緒變主角 自曝私下超老派

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網