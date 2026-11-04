張鳳書、江宏恩扮夫妻 憶「飛龍在天」頂半套古裝吃牛排

江宏恩(左)、張鳳書在「豆腐媽媽」中飾演夫妻。(圖／民視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 張鳳書重返民視拍攝《豆腐媽媽》，與江宏恩、馮凱重逢並回憶《飛龍在天》拍戲趣事，也分享自己靠情緒拆解法快速記台詞。

台灣演員張鳳書暌違21年重返民視拍攝8點檔「豆腐 媽媽」，日前她正式進組拍攝，一踏進攝影棚，看到不少工作人員仍是熟悉的老面孔，親切感立刻湧上心頭，與當年合拍經典劇集「飛龍在天」的江宏恩碰面時更是難掩興奮，兩人熱情擁抱、互相打氣，久違重逢的好交情表露無遺。

張鳳書笑說，上一次在民視拍戲已經是21年前的「意難忘」，這次再度回歸，心情格外開心。與江宏恩及馮凱導演碰面後，3人立刻聊起當年拍攝「飛龍在天」的往事，恰巧民視目前平日晚間6點正重播該劇，3人聚在一起，彷彿一下子回到當年的拍戲時光。

回憶「飛龍在天」拍攝期間的趣事，張鳳書透露，當年收視表現亮眼，劇組每天工作相當忙碌，但大家也懂得苦中作樂，偶爾遇到空班，就會相約出去吃牛排 ，甚至連古裝都來不及換，就頂著半套古裝造型出門用餐。她笑說，現在回想起來仍覺得相當有趣，也成為多年後重逢時津津樂道的回憶。

除了拍戲趣事，張鳳書也分享自己當時背台詞的獨門方法。由於劇本篇幅長，她習慣先將一場戲拆成幾個段落，記住每個段落的情緒變化，例如第一段開心、第二段聽到消息後生氣，第三段則是甩門離開，先掌握情緒脈絡，再將台詞融入其中，搭配對手演員的台詞反覆練習，就能逐漸熟悉整場戲。這套方法也讓她面對大量台詞時，能更有效率地進入角色狀態。

加入「豆腐媽媽」劇組，張鳳書和江宏恩飾演夫妻，也發現許多合作夥伴依舊熟悉。她表示，馮凱導演和過去一樣，會依照現場狀況適時調整、潤飾台詞，讓表演更貼近角色。雖然相隔多年才再度合作，但彼此默契依然，很快就找回過去的工作節奏，讓她相當珍惜這次重逢的機會。

張鳳書回憶當年拍8點檔背台詞有訣竅。(圖／民視提供)