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金城武結婚？在北海道種田？恩師陳昇全說了

記者林士傑／即時報導
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陳昇沒關心男徒弟金城武的近況。(記者林士傑／攝影)
陳昇沒關心男徒弟金城武的近況。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳昇在記者會上談到徒弟金城武近況，表示平時少聯絡，也沒聽過其在北海道種田與結婚傳聞，並以幽默口吻稱金城武外型太帥，婚後壓力恐不小。

台灣歌手陳昇今辦「寂靜之喧嘩」跨年演唱會記者會，女徒弟吳蓓雅剛奪得金曲台語歌后，但仍租在頂樓加蓋套房，他說沒特別關心對方生活，同樣地也沒關心男徒弟金城武的近況，陳昇表示：「他有傳話說現在這樣很開心。」

53歲的金城武個性低調、極其保護私生活，2018年拍完電影「風林火山」後未再公開露面，直到去年代言中國生活雜貨品牌，曝光照片依舊帥氣逼人，立即引發網友熱議。陳昇表示不會主動跟金城武連絡，偶爾透過共同友人得知消息，對於金城武在北海道種田的傳聞，陳昇驚訝說是第一次聽到這個地點，「我知道在台灣北邊，應該是三芝，這個地緣比較對，他有些好友也是在那邊」。

由於金城武相當神祕，曾有日媒爆料他閃娶日本女主播，但遭所屬經紀公司否認，後又傳出要賣掉沖繩老家豪宅，他的經紀公司代為否認：「之前家人在沖繩的住處一直是用租的，不是他的房子，而且已經搬離很久，這個房子的買賣跟他和家人都無關。」

除了種田的近況之外，有聽說金城武結婚嗎？陳昇表示沒有，笑稱要跟金城武結婚也不容易，「像阿煜（黃連煜）每次都說跟金城武聚會之後，回家看到鏡子，都會恨自己怎麼長這樣」，代表金城武保養得宜，婚後壓力會很大。

精華 FAQ

  • 陳昇表示自己不會主動和金城武聯絡，通常只是透過共同友人偶爾得知消息。他也提到，金城武曾傳話說自己現在這樣很開心，顯示彼此仍保持低調互動。

  • 陳昇說這是他第一次聽到北海道這個地點，並認為若真有相關地點，感覺比較像台灣北邊的三芝，因為金城武的一些好友也住在那一帶，說法帶有猜測性。

  • 陳昇明確表示沒有聽說金城武結婚，還開玩笑說要跟金城武結婚也不容易。他也提到金城武外型保養得很好，甚至讓朋友看完都會覺得自卑，婚後壓力應該很大。

金城武

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